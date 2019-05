– Ser at komitèleder Kristin Ørmen Johnsen påstår at det er så stor enighet om kulturmeldingen. Det må jeg si jeg er veldig uenig i, skriver Sps kulturpolitiske talsperson Åse Sem-Jacobsen i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Dette er ikke noe «enighetsdokument», sier også Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen, og får støtte fra SVs Freddy Andrè Øvstegård.

«Godt fornøyd»

Det er dermed en samlet rødgrønn opposisjon i Stortingets familie- og kulturkomitè som nå reagerer på komitèleder Kristin Ørmen Johnsens (H) uttalelser i gårsdagens Dagsavisen. Der kunne hun fortelle at komiteen har behandlet kulturminister Trine Skei Grandes (V) kulturmelding, og at de tirsdag formiddag avga sin innstilling. Men hun ga også uttrykk for at hun var «godt fornøyd» med at «en samlet komitè er enige om de store linjene og de nasjonale politiske målene i kulturmeldingen». Særlig var Johnsen glad for at også opposisjonspartiene Ap, SV og Sp sluttet seg til en felles merknad in innstillingen der de ber kulturministeren å komme tilbake til Stortinget underveis i prosessen med å overføre ansvaret for kulturinstitusjoner fra stat til de nye regionene.

– Det er helt selvsagt at SV stiller seg bak merknaden der det heter at eventuelle oppgaveflyttinger skal legges fram for Stortinget, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andre Øvstegård til Dagsavisen.

– Men vi er jo imot at staten skal forhandle ned sitt ansvar for kulturinstitusjonene. Vi er helt uenige i selve utgangspunktet for regjeringens regionreform på kulturfeltet, og imot en oppsplitting av den nasjonale kulturpolitikken, Vi vil heller bygge opp nye tilbud lokalt og regionalt, sier Øvstegård, som understreker at SV også er imot det de ser som regjeringens privatisering av kulturfeltet.

– Meldingen har mange fine ord som det er helt umulig å ikke stille seg bak, men det er få konkrete tiltak og det følger ikke penger med. Høyresiden fremstiller det som om alt er fryd og gammen. Det er det altså ikke, slår han fast.

– Selvfølgeligheter

Det samme mener Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen. Også Ap er skeptisk til regionreformen og overføring av kulturoppgaver, og mener det finnes bedre måter å gjøre dette på – som å bygge opp noe nytt lokalt og regionalt.

– Vi sier ikke at ingenting skal flyttes på. Men det er bedre å bygge opp noe nytt enn å ta noe fra noen for å gi til andre, sier hun, og fortsetter:

– Når komitelederen sier at det er enighet om de store målene i meldingen, er det riktig i den forstand at dette er et overordnet dokument og en eneste lang festtale med sel vfølgeligheter ingen vil være være uenige i. Som at vi vil ha provoserende kunst og at kunsten skal ha ytringsfrihet - det er jo noe alle vil skrive under på, sier hun, og legger til at det er store politiske forskjeller i innstillingen.

– De overordna målene i kulturmeldingen er ikke hovedlinjene i politikken. Der høyresida har satt seg overordna festtalemål, har vi på venstresida konkrete forslag til hvordan vi vil oppnå de målene, hva vi prioriterer og hvilke metoder vi vil bruke for å oppnå at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Vi trenger et kulturløft. Høyresida har ikke en eneste konkret løfte, hevder Trettebergstuen.

«Lokal grunnmur»

Også Senterpartiets medlem i kulturkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen reagerer som nevnt på Johnsens uttalelser.

– Selv om alle parter naturlig nok kan stille seg bak «festtaledelen» av meldingen – det skulle bare mangle – og vi er enige i at ministeren må komme tilbake til Stortinget med en mer konkret sak om oppgave- og institusjonsoverføring til regionene – så er vi grunnleggende uenige i synet på hvor aktiv politikk man skal føre på kulturfeltet, understreker hun overfor Dagsavisen.

– Regjeringen vil nemlig ikke løfte og bredde ut kulturen. Vi, derimot, vil ha et nytt kulturløft, hvor den viktige lokale grunnmuren endelig skal få sitt, sammen med kunstnerne, sier Sem-Jacobsen.