Ikke noe å le av
«Komedie i tykk tåke» er forestilling som sliter med troverdigheten på flere plan og som aldri får teatersalen til å gi seg over til den store, smittende latteren.
Bjarte Hjelmeland, Christian Skolmen, Atle Antonsen og Trond Fausa i «Komedie i tykk tåke» på Christiania Theater.
Foto: Fredrik Arff
Teateranmeldelse
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Tim Firths «Neville’s
Island», som på norsk heter «Komedie i tykk tåke», er en britisk teatertekst
som har blitt en moderne klassiker i sitt hjemland. Stykket ble nominert til en
Olivier-pris i 1993, det ble TV-film i 1998, og de siste ti årene har stykket
blitt satt opp nesten årlig ved et britisk teater. Svært ofte har oppsetningene
høstet veldig gode kritikker.
«Komedie i tykk tåke» hadde Norgespremiere på
Torshovteatret i 1997. Regissør var Kim Bjarke, og i høstens oppsetning på
Christiania Teater har han nok en gang regien. Også Christian Skolmen og Bjarte
Hjelmeland som er med nå, var med i 1997, mens Atle Antonsen og Trond Fausa er
nye til denne oppsetningen. Men selv med en velrennomert scenetekst og etablere
scenekunstnere som utgangspunkt, er denne komedieproduksjonen lite å ta av seg
hatten for.