Ikke noe å le av

Tim Firths «Neville’s Island», som på norsk heter «Komedie i tykk tåke», er en britisk teatertekst som har blitt en moderne klassiker i sitt hjemland. Stykket ble nominert til en Olivier-pris i 1993, det ble TV-film i 1998, og de siste ti årene har stykket blitt satt opp nesten årlig ved et britisk teater. Svært ofte har oppsetningene høstet veldig gode kritikker.

«Komedie i tykk tåke» hadde Norgespremiere på Torshovteatret i 1997. Regissør var Kim Bjarke, og i høstens oppsetning på Christiania Teater har han nok en gang regien. Også Christian Skolmen og Bjarte Hjelmeland som er med nå, var med i 1997, mens Atle Antonsen og Trond Fausa er nye til denne oppsetningen. Men selv med en velrennomert scenetekst og etablere scenekunstnere som utgangspunkt, er denne komedieproduksjonen lite å ta av seg hatten for.