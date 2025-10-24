Ikke noe å le av

«Komedie i tykk tåke» er forestilling som sliter med troverdigheten på flere plan og som aldri får teatersalen til å gi seg over til den store, smittende latteren.

Bjarte Hjelmeland, Christian Skolmen, Atle Antonsen og Trond Fausa i «Komedie i tykk tåke» på Christiania Theater.

Teateranmeldelse

Inger Marie Kjølstadmyr Inger Marie Kjølstadmyr
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 3 min

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Tim Firths «Neville’s Island», som på norsk heter «Komedie i tykk tåke», er en britisk teatertekst som har blitt en moderne klassiker i sitt hjemland. Stykket ble nominert til en Olivier-pris i 1993, det ble TV-film i 1998, og de siste ti årene har stykket blitt satt opp nesten årlig ved et britisk teater. Svært ofte har oppsetningene høstet veldig gode kritikker. 

«Komedie i tykk tåke» hadde Norgespremiere på Torshovteatret i 1997. Regissør var Kim Bjarke, og i høstens oppsetning på Christiania Teater har han nok en gang regien. Også Christian Skolmen og Bjarte Hjelmeland som er med nå, var med i 1997, mens Atle Antonsen og Trond Fausa er nye til denne oppsetningen. Men selv med en velrennomert scenetekst og etablere scenekunstnere som utgangspunkt, er denne komedieproduksjonen lite å ta av seg hatten for.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

anmeldelse kultur humor christiania teater anmeldelser teater
Powered by Labrador CMS