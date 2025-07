Ibelin nominert til Emmy

Dokumentaren er nominert i kategorien «Exceptional Merit In Documentary Filmmaking», ifølge prisutdelingens nettsider.

«Ibelin», regissert av Benjamin Ree med Ingvil Giske som produsent, handler om livet til Mats Steen, som i 2014 gikk bort som følge av sykdommen Duchennes muskeldystrofi og hvordan han fikk et nettverk av venner online gjennom spillverdenen tross sine fysiske begrensninger.

Kun to andre filmer er nominert i samme kategori. Den første er «I am: Céline Dion», dokumentarfilmen om livet til den legendariske canadiske sangeren og hennes kamp mot sykdommen autoimmunt stivhetssyndrom.

Den andre er «Patrice: The Movie», en dokumentarfilm om to personer med funksjonshemning som ønsker å gifte seg, men som ikke kan det da de risikerer å miste offentlige stønader de er avhengig av.

– Ærefullt

Regissør Benjamin Ree synes det er stor stas å bli nominert til en Emmy.

– Jeg ble veldig glad, sier han til NTB.

Ree synes det er veldig ærefullt å bli nominert i akkurat denne kategorien.

– Det handler om helheten, at filmen gjør noe nytt og hvordan den har spredt seg ute i verden, skapt debatt og samlet inn mye penger til forskning på sykdommen Mats hadde. Det er superstort, rett og slett.

– En seier

Ree påpeker at dokumentaren om Céline Dion er nominert i samme kategori. Han er derfor usikker på om han skal tro på seier under prisutdelingen i september.

– Det får vi se. For meg er det en enorm stor ære bare å bli nominert. Men det er jo bare to andre i konkurransen, så det gjenstår å se. For meg er det en seier bare å bli nominert.

Ree, som er på ferie på Jørpeland når han får nyheten, sier at han skal bruke kvelden på å feire.

– Så må jeg kanskje ta meg et kveldsbad, avslutter han lattermildt.

Severance gjør rent bord

Serien «Severance» leder an i antall Emmy-nominasjoner med totalt 27, ifølge nyhetsbyrået AFP. «The Penguin» er nummer to med 24 nominasjoner, mens «The White Lotus» og «The Studio» deler tredjeplassen med 23 nominasjoner hver.

«Severance» er blant annet nominert i kategorien beste dramaserie. Der er også «The White Lotus» nominert, i tillegg til «The Last of Us», «The Pitt», «The Diplomat», «Paradise», «Andor» og «Slow Horses».

Adam Scott, som spiller hovedrollen i «Severance», er nominert til «Best Drama Actor», og det er også Pedro Pascal for sin rolle i «The Last of Us».

Disse to seriene har også fått nominasjoner i kvinnekategorien, Britt Lower for «Severance» og Bella Ramsey for «The Last of Us».

«Ibelin» er dokumentaren om gameren Mats Steen og hans vennekrets Starlight i spillet World of Warcraft. Nå han filmen vinne en Emmy-pris. Medieoperatørene / Euforia / handout / NTB