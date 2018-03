Hylles for terrorist-roman

Kultur

– Tar man fra noen statsborgerskapet uten rettssak, hva skjer med dem da? Jeg kan skjønne tenkningen bak. Selve ideen kan være rasjonell, men om man går bort fra demokratiske prinsipper havner man fort i fascismen.

Dette sier den prisbelønte svenske forfatteren Johannes Anyuru (39). I dag er han i Oslo for å snakke om nasjonalisme, islam og terror, temaene i hans nye roman «De kommer til å drukne i sin mors tårer», som denne uka er ute i norsk oversettelse.

Boka starter med et terrorangrep mot en serietegner i Göteborg, og beskriver et framtidig Sverige der «Sverigefiender» som ikke vil underskrive statsborgerkontrakt, blir internert uten lov og dom.

Anyurus bok ble en av fjorårets mest kritikerroste romaner i Sverige, og belønnet med den prestisjetunge Augustprisen. Også i Norge har boka rukket å få sekser på terningen og store ord i anmeldelsene: «Rystende bra» skrev VG. «Betydelig litteratur» mente Aftenposten. «En av sin generasjons sentrale forfattere» fastslo Dagbladet.

– Jeg er veldig glad for de gode anmeldelsene i Norge. Man vet aldri hva som lar seg oversette, sier Anyuru.

Hebdo-angrepet

– Da angrepet på Charlie Hebdo skjedde, opplevde jeg som muslim at det var nødvendig å skrive denne boken, for å navigere i samtiden, for å fortelle om hvordan er det å være muslim i et Europa som hjemsøkes av terrorisme og fascisme, sier Anyuru.

Fortellingen hans ligger tett opp til gjenkjennelige hendelser og personer, samtidig som den har elementer av fantasi og science fiction.

– Da jeg begynte å skrive lå romanen lenger unna virkeligheten – den startet med en mer fiktiv terrorhandling, et fly som ble sprengt i luften. Så merket jeg at det ble mer interessant å legge elementene av uvirkelighet parallelt med noe veldig dokumentarisk og samtidig – hendelser man har opplevd, nyhetsbilder man har sett.

– Mens jeg skrev, skjedde det flere terrorhendelser – angrepet på Bataclan i Paris, Drottninggatan i Stockholm. Det var vanskelig og skremmende å skrive denne romanen. Men boka hadde ikke oppnådd det den gjør om den ikke lå så nærme virkeligheten. Det er en voldsom og skremmende bok, men det er også noe lindrende i den, tror jeg. Fordi den behandler litterært en redsel vi alle bærer på, et sår som finnes i Europa, sier Anyuru.

– Min forrige roman handlet om min far. Den var enklere å skrive, jeg visste at om den ble godt skrevet, ville den bli godt mottatt. Men å skrive om noe vanskelig, på måter som er vanskelige, gjør at du kan nå fram til noe nytt og viktig.

Forfatteren i boka

Et alter ego for Anyuru opptrer som en av bokas hovedpersoner: En muslimsk forfatter i Göteborg, som møter en terrorsiktet tenåringsjente for å skrive bok om henne. Anyuru debuterte selv som lyriker, og i romanen kan vi se nok et alter ego i tenåringsjentas far: En poet med innvandrerbakgrunn, som begynner å brenne bøkene sine når de får anerkjennelse fra det offisielle Sverige. Har Anyuru hatt tilsvarende blandede følelser når bøkene hans blir hyllet?

– Jeg hadde den følelsen før. Ikke nå lenger, sier Anyuru.

– Da jeg ga ut min første bok for 15 år siden, var vi en gjeng som debuterte samtidig – Jonas Hassen Khemiri, Alejandro Leiva Wenger – og skrev om migranterfaringer i Sverige. Mellomforskapet, om du vil. Jeg skrev litterære dikt som refererte til Homer og Odysséen, selv om jeg kom fra arbeiderklassemiljø. Og jeg opplevde det ubehagelig å bli roset, for da var det kanskje noen andre, noen mer radikale, som ikke ble hyllet.

– Men det kom fra en annen idé om hva det vil si å være en radikal forfatter. Jeg er ikke så interessert i den radikaliteten som roper på en revolusjon som aldri kommer og som man ikke egentlig forbereder seg på, men røyker og drikker rødvin i stedet. «De kommer til å drukne i sin mors tårer» er radikal på en annen måte.

– Det er en utbredt idé at en virkelig radikal må bli hatet og fryktet av det etablerte. Som muslim i Sverige er man allerede fryktet av etablissementet. Drømmen om å bli hatet og fryktet er ikke så interessant fra en muslimsk posisjon, sier Anyuru.

– Det er en nesten umulig posisjon å være en troende muslim som skriver roman. Ikke fordi jeg føler meg som et offer for rasisme og alt det der. Men fordi man som muslim og forfatter er fanget i en fortelling andre allerede har fortalt siden 11 september: Man må skrive om terror, patriarkat, hijab, Taliban – det er umulig å skrive fram bilder av muslimer som vanlige mennesker.

– At denne boken er blitt hyllet, er viktig og håpefullt. Fordi en samtid som dras mot fascismen nå har lest disse bildene og blitt revet med av stemmen til en muslimsk forfatter, altså forfatteren i boken: En jeg-person som går til moskeen og ber, som tror på Gud, som lever i det muslimske universet. At denne stemmen blir hørt, lest, elsket – det gir håp, sier Anyuru.

Tekster om vold

Samtidig som «De kommer til å drukne i sin mors tårer» utgis i Norge, kommer Anyuru med nok en bok i Sverige denne uka. «Strömavbrottets barn: Texter om konst, våld och fred 2010-2018» er en samling av Anyurus politiske essays.

– Dette er tekster jeg har skrevet mellom bøkene, i aviser og tidsskrifter, på Facebook, og noen nye tekster. Meningen var å gi dem ut samtidig med denne romanen. Jeg var urolig for hvordan romanen ville bli tolket – ville folk tro at jeg var blitt islamist, eller kanskje høyrepopulist? Så jeg tenkte at mine samlede politiske tekster ville fungere som en bruksanvisning for å fortolke romanen, slik at folk ikke skulle lese den feil, sier Anyuru og humrer:

– Det var en teit idé. Det var godt at forlaget stoppet meg.

Statsborgerskapet

Anyuru skriver om jakt på terrorister i et land der «Sverigefiender» blir fratatt pass og fjernet fra samfunnet. Boka kommer ut i Norge mens debatten raser etter regjeringens forslag om å frata fremmedkrigere og potensielle terrorister norsk statsborgerskap uten rettssak.

– Jeg kan skjønne impulsen til å gjøre det, kommenterer Anyuru.

– Slike forslag kan ofte virke rasjonelle. Har du utført grusomme krigshandlinger i en fremmed armé, er det ikke rart om noen sier: Du kan ikke være borger av landet vårt lenger. Men hvorfor er vanlig lov og rett ikke tilstrekkelig?

– Vi har hatt slike diskusjoner i Sverige også. I noen politiske partier finnes det drømmer om at folk skal fratas statsborgerskap eller sendes bort. I en verdensorden der statsborgerskap er garantien for at du er et menneske, blir dette å skape mennesker som ikke er mennesker. Hvis vi ser for oss at det går en ung mann rundt på gata i Oslo som har vært i Syria og som ikke er norsk: Da er han ingenting annet heller. Han må interneres, vi må lage en leir: Det fins folk som drømmer om dette, men vil alle dette? Spesielle leire for spesielle mennesker – er dette gode eller dårlige drømmer? For meg har historien allerede besvart disse spørsmålene.