– Hyggelig å ha noen verdier

Gitarist i Funk For Forest Jesper Fosdahl liker at gruppa får folk i alle aldre til å danse. Foto: Sofie Martesdatter Granberg

Funk For Forest har valgt seg et bandnavn som får mange til å sjekke to ganger hva de egentlig hørte eller leste. Så for å ta det med en gang, vi snakker ikke om miljøorganisasjonen som hadde sex på scenen på Quartfestivalen i 2004. Da var denne gjengen fortsatt i barnehagealder.

Gruppa fra Oslo spiller, som navnet tilsier, funk. Dagsavisen møtte bandet på årets Over Oslo, hvor gitarist Jesper Fosdahl kunne fortelle at de er veldig fornøyde med navnet. Det passer dem også ekstra godt, siden de gjerne kaller musikken sin for jungelfunk.

Inspirasjon henter de fra blant annet brasiliansk soul, afrofunk, og en lang rekke andre internasjonale funk-, soul- og disko-miljøer. Slik blir det når man er åtte medlemmer som alle kommer inn med ulike referanser og favoritter.