Det er aldri for tidlig for julefilm! Det fastslo TV 2 Sumo allerede midt i november. Det kan jo være delte meninger om akkurat det, men det er vel liten tvil om at julefilmene kan være mer kjærkommen underholdning i de tusen hjem i denne spesielle adventstida. Det er jo knapt en julekonsert, et julespill og show der ute i år. På strømmetjenestene er der derimot veldig til julestemning nå, og de konkurrerer om å tilby flest.

Netflix, TV 2 og Viaplay har flest, cirka 60 filmer hver snitt, og de aller fleste er amerikanske og lett forglemmelige julefrierier. Samtidig er klassikerne på plass. Dermed kan alle julestemte i de over 70 prosent av norske husstander som abonnerer på en eller flere strømmetjenester se julefavorittene når det måtte passe - og fri for lineær-TV-kanalenes reklamepauser.

Julefilmen som forsvant fra Netflix

Nytt av året er at en helt sentral julefilm har byttet plattform. For hvor er det blitt av «Alene Hjemme»? Familiekomedien fra 1990 og må-se-filmen for mange har forsvunnet fra Netflix. Nå er den bare på Disney+. Samtidig byr flere av strømmerne på de samme klassikere - type «Love Actually» og «Hjelp, det er juleferie».



En favoritt er derimot helt fraværende: «Die Hard», actionfilmen fra 1988 er - i år som i fjor - bare å finne som kjøpe- og leiefilm på nettet. «Die Hard 2» er derimot tilgjengelig for norske abonnenter av Amazon Prime. John McClane må ordne opp med skurker ved juletider i denne filmen også. Har du derimot en annen favoritt?

«Die Hard» er den absolutte julefilmen for mange, selv om Bruce Willis selv har påpekt på TV at dette ikke er en julefilm, men en «forbaska Bruce Willis-film». Foto: The Walt Disney Company

Finn den i vår store julefilmguide:

Netflix:

Har lansert julefilmer i hele høst, og hadde per 1. desember mellom 60 og 70 av dem ute. Her de mest kjente og populære: «Polarekspressen», «Elf», «Arthurs Julegaverace», «Pottersville», «Klaus», «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa», «Gremlins», «Grinchen», «Bad Moms 2», «De fem legendene», og de rykende ferske musikalske «Jingle Jangle» og «Dolly Partons Jul på Torget». Kurt Russell og Goldie Hawn stiller med oppfølgeren til «Christmas Chronicles» fra 2018. Og hvordan det gikk med julekjærestejakten til Ida Elise Brochs karakter i serien «Hjem til jul» i fjor, får vi kanskje vite i oppfølgeren som har premiere 18. desember.

Johannes romantiske julestri fortsetter i en ny sesong av «Hjem til jul» på Netflix. Premiere 18. desember. Foto: Netflix

«Polarekspressen» er en film med mye julestemning, tilgjengelig på de strømmetjenestene. Foto: Viaplay

Viaplay

Mellom 50 og 60 filmer, blant dem:

«Love Actually», «The Holiday», «Elf», «Polarekspressen», «Last Christmas» (2019), «Scrooged», «Hjelp, det er juleferie». «Rollebyttet», «The Night Before», «En underbar jävla jul». «Office Christmas Party», «How the Grinch Stole Christmas», «Bad Santa», «Surviving Christmas», «Love The Coopers», «Christmas with the Kranks», «Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul» (8.12)

«Love Actually» kom i 2003, og har siden blitt tradisjon å se på nytt i adventstida. Foto: Viaplay

NRK TV

Lite julefilm, men har en rekke av egne og nordiske julekalenderserier. Og selvsagt julaftenprogrammet som det ikke blir jul uten: originalutgaven av «Snekker Andersen og Julenissen», «Tre nøtter til Askepott», «Reisen til julestjernen» og «Donald Duck og vennene hans».

Disney+

Har et tredvetalls filmer ute, de mange sju minutters jule-tegnefilmene med figurer fra underholdningsgigantens populære barnefilmer ikke inkludert. Disney har monopol på «Alene Hjemme» på nettet i år, og har de fleste oppfølgerne i serien også. Andre: «En Muppet Julefortelling», «Frost», «Polarekspressen», Tim Allens «The Santa Clause 1- 3», to Mikke Mus julespesial pluss flere av tegnefilmene vi kjenner igjen fra «Donald Duck og vennene hans» som NRK viser på julaften.

TV 2 Sumo

Byr på drøyt 50 filmer, med kjente høydepunkter som «Love Actually», «The Holiday», «Grinchen», «Hjelp, det er juleferie», «Elf», «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa». «Astrid Lindgrens jul», «Gremlins». «Snekker Andersen og Julenissen». «Julekongen: Full rustning», «Bridget Jones' dagbok».

Amazon Prime Video

Har så mye julefilm på lager at tjenesten henger seg opp på søkeordet «Christmas movies», men mange av klassikerne er leie/kjøpefilm også for abonnenter. Noen klassiske titler er åpne, som «Scrooged», «Deck the Halls», «Hjelp, det er juleferie», samt «Die Hard 2». Andre kjente og kjære titler tilgjengelig som leie/kjøpefilm på TV 2 Sumo, Viaplay, iTunes og Amazon Prime: «Et førjulsmareritt», «A Christmas Carol» med Jim Carrey, «It's a Wonderful Life», «En dag uten krig» («Joyeux Noelle»).

HBO Nordic

Kun en håndfull juletilbud for barna, og «Bridget Jones Diary», fjorårets mørke «A Christmas Carol» for de voksne, for ikke å glemme TV-serien «Band of Brothers», høytidspreget for noen som så den på nyanskaffet DVD ved juletider i 2001.