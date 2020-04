– Nå begynner tålmodigheten å ta slutt. Enkelte bruker all energi på å rope ut kritikk mot posisjonen, mens de samme åpenbart ikke har gjennomslag i egne partier, sier Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen til Dagsavisen.

Oppgitt

Særlig er Pettersen oppgitt over Aps kultur- politiske talsperson Anette Trettebergstuen. I Dagsavisen onsdag gikk Trettebergstuen offensivt ut med en «etterlysning», og stilte krav om at kulturminister Abid Raja (V) nå må få plass en krisepakke for mediebransjen, som sliter med sviktende annonseinntekter.

– Vi krever å få vite om statsråden jobber med en slik krisepakke, og vi vil vite når den eventuelt kommer, sa hun. Også direktør for Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey, etterlyste denne pakken, og sa til Dagsavisen at MBL og de andre medieorganisasjonene har bedt kulturministeren om et møte for å høre hva som skjer.

– God kommunikasjon

Men Pettersen mener både regjeringspartiene og kulturministeren har hatt god kommunikasjon med mediebransjen om dette.

– Jeg opplever at både kulturministeren og jeg som mediepolitiker for Høyre på Stortinget har brukt mye tid på bransjen for å få fakta om situasjonen den siste uka. Denne informasjonen bruker vi når vi nå jobber internt for å finne løsninger, sier Pettersen, som mener at Trettebergstuen og andre opposisjonspolitikere som kritiserer regjeringen, godt bør vite at de res egne partier har vært med på å godkjenne regjeringens opplegg. I den tredje krisepakken som nå behandles i Stortinget, er hovedfokuset en bred «kontantstøtteordning» for næringslivet. Regjeringen har fått tilslutning i Stortinget for at man skal vente se hvordan disse tiltakene treffer. Treffer de ikke mediebransjen, kan det bli aktuelt å vurdere en egen ordning for mediene, ifølge Pettersen.

– Dette har Aps forhandlere også sluttet seg til, og det må Trettebergstuen vite veldig godt, sier Pettersen.