«Høy på pæra»-stjerne Patricia Routledge er død

Patricia Routledge, foran helt til høyre, er død, 96 år gammel. Her er hun avbildet i godt selskap med blant andre Storbritannias dronning Camilla, Judi Dench, Joanna Lumley og Twiggy ved et arrangement ved Grosvenor House i London i 2024. Chris Jackson / AP / NTB

– Det er med stor sorg vi bekrefter at Patricia Routledge har gått bort. Hun døde fredfullt mens hun sov i morges, omringet av sine kjære, opplyser hennes agent til Sky News.

– Selv i en alder av 96 år avtok ikke hennes lidenskap for arbeidet og for å knytte bånd til publikum, samtidig som at nye generasjoner har fortsatt å oppdage henne gjennom hennes høyt elskede TV-roller, heter det videre.

TV-rollene har det vært mange av.

I årene 1990–1995 spilte hun hovedrollen i BBC-serien «Høy på pæra».

– Bouquet residence, lady of the house speaking, var en av hennes berømte sitater som Hyacinth Bucket, en snobbete kvinne fra middelklassen som desperat ønsket å klatre på den sosiale rangstigen og fremstå mer fornem enn hun var.

Etter dette, i 1996-1998, spilte hun en ny hovedrolle på BBC, denne gang som Henrietta «Hetty» Wainthropp i krimserien Hetty Wainthropp Investigates.

Hun har også hatt en lang karriere innen teater. I 1988 ble hun tildelt den prestisjetunge britiske teaterprisen Olivier Award for rollen som den gamle damen i Leonard Bernstein-operetten Candide.

Hun har også fått en rekke Bafta-priser.

I 2017 ble hun utnevnt til Dame av dronning Elizabeth for sin innsats for teatrene og for veldedighet.