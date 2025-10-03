«Høy på pæra»-stjerne Patricia Routledge er død

Den britiske skuespilleren Patricia Routledge er død, 96 år gammel. Hun var særlig kjent for å ha portrettert Hyacinth Bucket i TV-serien «Høy på pæra».

Patricia Routledge, foran helt til høyre, er død, 96 år gammel. Her er hun avbildet i godt selskap med blant andre Storbritannias dronning Camilla, Judi Dench, Joanna Lumley og Twiggy ved et arrangement ved Grosvenor House i London i 2024.

Kultur

NTB
Publisert
Lesetid: 1 min

– Det er med stor sorg vi bekrefter at Patricia Routledge har gått bort. Hun døde fredfullt mens hun sov i morges, omringet av sine kjære, opplyser hennes agent til Sky News.

– Selv i en alder av 96 år avtok ikke hennes lidenskap for arbeidet og for å knytte bånd til publikum, samtidig som at nye generasjoner har fortsatt å oppdage henne gjennom hennes høyt elskede TV-roller, heter det videre.

TV-rollene har det vært mange av.

I årene 1990–1995 spilte hun hovedrollen i BBC-serien «Høy på pæra».

– Bouquet residence, lady of the house speaking, var en av hennes berømte sitater som Hyacinth Bucket, en snobbete kvinne fra middelklassen som desperat ønsket å klatre på den sosiale rangstigen og fremstå mer fornem enn hun var.

Etter dette, i 1996-1998, spilte hun en ny hovedrolle på BBC, denne gang som Henrietta «Hetty» Wainthropp i krimserien Hetty Wainthropp Investigates.

Hun har også hatt en lang karriere innen teater. I 1988 ble hun tildelt den prestisjetunge britiske teaterprisen Olivier Award for rollen som den gamle damen i Leonard Bernstein-operetten Candide.

Hun har også fått en rekke Bafta-priser.

I 2017 ble hun utnevnt til Dame av dronning Elizabeth for sin innsats for teatrene og for veldedighet.

høy på pæra hyacinth bucket bbc olivier award patricia routledge kultur
Powered by Labrador CMS