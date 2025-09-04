Høstutstillingen 2025: Krisetid er bra for kunsten

Dagsavisens anmelder mener at årets utgave av Høstutstillingen er bedre enn på mange år. Overblikket fra den venstre overlyssalen viser kunstverk av blant andre Tonje Plur, her i forgrunnen. Foto: Carsten Aniksdal

Kunst kan være aldeles merkelig: Den nasjonale jury (intet mindre!) kaller årets utgave av Høstutstillingen dystopisk, og sier at det er «som om kunsten har blitt dratt videre ned i realitetene i verden». Og ja, jeg har ingen problemer med å se at det er kommet et nytt alvor over mye av kunsten som presenteres på den populære utstillingen. Miljøproblemer, krig og moral ligger som en dirrende undertone i mange av de 93 kunstnernes verk. Men det er likevel ingen dyster utstilling: Du blir ikke deprimert av å se på kunsten. For dette er en av de beste Høstutstillingene på årevis.

Høstutstillingens jury fungerer i to år før den blir byttet ut med en ny. Dette er andre og siste runde for årets jury. I fjor var jeg opptatt av at de med sitt utvalg fremhevet ett av Høstutstillingens grunnprinsipper, nemlig det at utstillingen skal «vise et representativt utsnitt av det som skjer i norsk kunstliv.» I år fortsetter de denne linjen ved å peke på et annet prinsipp, nemlig det at hvem som helst kan søke. Det kreves ingen formell utdannelse eller medlemskap i en kunstnerorganisasjon for å delta.

Realiteten er at de fleste likevel oppfyller begge kriterier. Men i år har juryen antatt amatørmaleren Arnkjell Ruud. Han bor på Vidaråsen utenfor Tønsberg, en landsby der personer med og uten (psykisk) utviklingshemming lever sammen i et roligere tempo. Hans naivistiske malerier kommuniserer med en direkthet som får deg til å se personene han har portrettert like sterkt som de ser tilbake på oss.