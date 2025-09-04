Høstutstillingen 2025: Krisetid er bra for kunsten
Politikk, moral og verdens jævelskap slår som en knyttneve på årets utgave av Høstutstillingen.
Dagsavisens anmelder mener at årets utgave av Høstutstillingen er bedre enn på mange år. Overblikket fra den venstre overlyssalen viser kunstverk av blant andre Tonje Plur, her i forgrunnen.
Foto: Carsten Aniksdal
Høstutstillingen 2025
Kunst kan være aldeles merkelig: Den nasjonale jury (intet
mindre!) kaller årets utgave av Høstutstillingen dystopisk, og sier at det er
«som om kunsten har blitt dratt videre ned i realitetene i verden». Og ja, jeg
har ingen problemer med å se at det er kommet et nytt alvor over mye av kunsten
som presenteres på den populære utstillingen. Miljøproblemer, krig og moral
ligger som en dirrende undertone i mange av de 93 kunstnernes verk. Men det er
likevel ingen dyster utstilling: Du blir ikke deprimert av å se på kunsten. For
dette er en av de beste Høstutstillingene på årevis.
Høstutstillingens jury fungerer i to år før den blir byttet
ut med en ny. Dette er andre og siste runde for årets jury. I fjor var jeg
opptatt av at de med sitt utvalg fremhevet ett av Høstutstillingens
grunnprinsipper, nemlig det at utstillingen skal «vise et representativt
utsnitt av det som skjer i norsk kunstliv.» I år fortsetter de denne linjen ved
å peke på et annet prinsipp, nemlig det at hvem som helst kan søke. Det kreves
ingen formell utdannelse eller medlemskap i en kunstnerorganisasjon for å delta.
Realiteten er at de fleste likevel oppfyller begge
kriterier. Men i år har juryen antatt amatørmaleren Arnkjell Ruud. Han bor på
Vidaråsen utenfor Tønsberg, en landsby der personer med og uten (psykisk)
utviklingshemming lever sammen i et roligere tempo. Hans naivistiske malerier
kommuniserer med en direkthet som får deg til å se personene han har
portrettert like sterkt som de ser tilbake på oss.