Høstlig til biff og vilt
Monterinaldis chiantier er kjempegode høstviner til biff, lam og vilt.
Monterinaldi lager meget bra chiantier som er perfekte til høstmat som biff, lam og vilt.
Foto: Tore Bruland
Vin
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her
Monterinaldi er en 55 hektars eiendom i Radda, midt i
Chianti Classico-distriktet, en drøy times kjøring sørover fra Firenze. Her har
Ciampi-familien laget vin siden 1961, og inntil for ti år siden ble mesteparten
av produksjonen solgt som druer og som bulkvin. Langsomt, langsomt – derav
valget av en skilpadde på etikettene, ble det lagt planer for å produsere og
tappe vin av høy kvalitet under egen merkevare på eiendommen.
Det var en god plan – for Monterinaldis vanlige chianti, har
hatt fast plass på polets basisutvalg i flere år, og er veldig mye vin for
pengene. En enda bedre vin er Monterinaldis Riserva 2020, som har forsiktig utviklet
og nokså konsentrert kirsebærfrukt sammen med fint integrert fatpreg. Begge er
kjempegode høstviner til biff, lam og vilt.