Monterinaldi lager meget bra chiantier som er perfekte til høstmat som biff, lam og vilt. Foto: Tore Bruland

Monterinaldi er en 55 hektars eiendom i Radda, midt i Chianti Classico-distriktet, en drøy times kjøring sørover fra Firenze. Her har Ciampi-familien laget vin siden 1961, og inntil for ti år siden ble mesteparten av produksjonen solgt som druer og som bulkvin. Langsomt, langsomt – derav valget av en skilpadde på etikettene, ble det lagt planer for å produsere og tappe vin av høy kvalitet under egen merkevare på eiendommen.

Det var en god plan – for Monterinaldis vanlige chianti, har hatt fast plass på polets basisutvalg i flere år, og er veldig mye vin for pengene. En enda bedre vin er Monterinaldis Riserva 2020, som har forsiktig utviklet og nokså konsentrert kirsebærfrukt sammen med fint integrert fatpreg. Begge er kjempegode høstviner til biff, lam og vilt.