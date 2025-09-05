Høstens galeste horrorparty
Morderiske romvesener, glam, sex og camp. «Rocky Horror Show» på Centralteatret feirer friheten og subkulturene.
Galskapen tar overhånd på Centralteatret med denne gjengen i en ny runde «Rocky Horror Show».
Foto: Lars Opstad/Oslo Nye Teater
Teater
Det er musikalenes høst på Oslo-scenene. Ikke før har «A
Little Night Music» hatt premiere på Nationaltheatret, før «The Book of Mormon»
dundrer inn på Folketeateret. Men snakker vi om synd, er det ingen som dukker lenger ned i sjangerens mest
sydende pøl av sex, sang og glam enn «Rocky Horror Show»-gjengen på Centralteatret.
En mer glitrende, campete og inkluderende fest finner du
ikke på teaterscenen denne sesongen, idet regissør Heiki Riipinen spiller ut den
legendariske science fiction-musikalens skeive fundament for alt det er verdt. Med
sin rufsete og «billige» atmosfære tar forestillingen både fenomenet «Rocky Horror Show»
og kultdyrkelsen rundt showet på kornet, inkludert et par scener det vil fråtses i når folk samles rundt kafébordene.
Bak galskapen som utspiller seg, ligger likevel alvoret
på lur. På premieren grep Riipinen ordet etter applausen og minnet alle om hva denne musikalen
symboliserer, om at kampen for skeives rettigheter og aksept for ikke-binære og LHBT+
miljøene på ingen måte er over. «Rocky Horror Show» er en samlende seier
for mangfoldet, vakker på en lurvete absurd måte. Dessuten så politisk ukorrekt at det fortsatt jubles vilt når pripne Janet (Henriette Faye-Schjøll) viser seg og publikum brøler «slut» for full hals.