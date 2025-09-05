Høstens galeste horrorparty

Det er musikalenes høst på Oslo-scenene. Ikke før har «A Little Night Music» hatt premiere på Nationaltheatret, før «The Book of Mormon» dundrer inn på Folketeateret. Men snakker vi om synd, er det ingen som dukker lenger ned i sjangerens mest sydende pøl av sex, sang og glam enn «Rocky Horror Show»-gjengen på Centralteatret.

En mer glitrende, campete og inkluderende fest finner du ikke på teaterscenen denne sesongen, idet regissør Heiki Riipinen spiller ut den legendariske science fiction-musikalens skeive fundament for alt det er verdt. Med sin rufsete og «billige» atmosfære tar forestillingen både fenomenet «Rocky Horror Show» og kultdyrkelsen rundt showet på kornet, inkludert et par scener det vil fråtses i når folk samles rundt kafébordene.

Bak galskapen som utspiller seg, ligger likevel alvoret på lur. På premieren grep Riipinen ordet etter applausen og minnet alle om hva denne musikalen symboliserer, om at kampen for skeives rettigheter og aksept for ikke-binære og LHBT+ miljøene på ingen måte er over. «Rocky Horror Show» er en samlende seier for mangfoldet, vakker på en lurvete absurd måte. Dessuten så politisk ukorrekt at det fortsatt jubles vilt når pripne Janet (Henriette Faye-Schjøll) viser seg og publikum brøler «slut» for full hals.