Hjerteskjærende vond – og god

«Vi kjemper for livet», lyder det desperate budskapet til de Aids-syke mennene i marsjen for homofile og lesbiskes rettigheter i Washington DC den 11. oktober 1987. På denne tida fantes det fortsatt ingen medisiner mot Aids, så å bli smittet med hiv-viruset var en sikker dødsdom. Foto: AP Photo/Scott Stewart

Nico er død. Men kjæresten hans er ikke invitert i begravelsen.

Det er 1985, Ronald Reagan er gjenvalgt som president i USA, og Nicos foreldre nekter å akseptere at sønnen deres var homofil. At kjæresten hans var en mann, og at Nico døde av Aids.

Dermed må vennene hans arrangere sitt eget gravøl. Sammen med Nicos mange venner og bekjente fra det skeive miljøet i Chicago deltar også Nicos lillesøster Fiona, som den eneste fra familien.