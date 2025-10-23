Hit etter hit på Sigrids nye album

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Veldig kort oppsummert: Det er snart åtte år siden BBC kåret Sigrid Solbakk Raabe til «Lyden av 2018». Ni år siden det første gjennombruddet, på bransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen, med reprise på Bylarm i Oslo noen måneder senere, samtidig med utgivelsen av den instante klassikeren «Don’t Kill My Vibe». Sangen hun også framførte med Ed Sheeran på Ullevaal stadion i sommer. Den samme Sheeran som hun skal være oppvarmingsartist for på noen av de største idrettsplassene i USA neste år.

Nye plater fra Sigrid har ikke vært en hverdagslig sak. Hun sliter ikke akkurat ut publikummet sitt. Dette er bare hennes tredje album på disse ni årene. Rundt tre år er gått mellom hver gang. Fordelen med dette tempoet er at hun har tid til å vente på at de aller beste sangene skal melde sin ankomst.