Hit etter hit på Sigrids nye album
Sigrid kommer med sitt tredje og beste album så langt, og styrker stillingen som en av de største og beste popartistene vi har.
Sigrid feirer nye triumfer – her under Montreux Jazz Festival i sommer.
Foto: Jean-Christophe Bott / AP / NTB
Musikk
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Veldig kort
oppsummert: Det er snart åtte år siden BBC kåret Sigrid Solbakk Raabe til
«Lyden av 2018». Ni år siden det første gjennombruddet,
på bransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen, med reprise på Bylarm i Oslo noen
måneder senere, samtidig med utgivelsen av den instante klassikeren «Don’t Kill
My Vibe». Sangen hun også framførte med Ed Sheeran på Ullevaal stadion i
sommer. Den samme Sheeran som hun skal være oppvarmingsartist for på noen av de
største idrettsplassene i USA neste år.
Nye plater
fra Sigrid har ikke vært en hverdagslig sak. Hun sliter ikke akkurat ut
publikummet sitt. Dette er bare hennes tredje album på disse ni årene. Rundt tre
år er gått mellom hver gang. Fordelen med dette tempoet er at hun har tid til å
vente på at de aller beste sangene skal melde sin ankomst.