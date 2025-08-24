Highasakite - litt for høyt for sitt eget beste

Ingrid Helene Haavik og Highasakite er tilbake med nytt album, i god tid før konserten på Unity Arena 27. september. Ida Fiskaa

Highasakite har kommet langt på sine 15 år. De fem foregående albumene deres har vært prisbelønnede, kritikerroste og salgssuksesser mens sånt fortsatt kunne måles. Stadig større konserter har etablert gruppa i det absolutte toppsjiktet i norsk musikk. De har også klart å etablere egen stil, som skiller seg ut i det store bildet.

Siden sist har Ingrid Helene Håvik fått sin runde i «Hver gang vi møtes», der andre artister viste fram styrken i sangene i seg selv. Alle Håviks framførelser av de andres sanger ble produsert av Trond Bersu og Kristoffer Bonsaksen, og gitt ut under Highasakite-navnet. Merkevaren er sterk, den kunstneriske identiteten likeså. Nå er det bare Håvik som er gruppas ansikt på albumcoverne – denne gangen med et slags goth-bilde som passer til det emosjonelle innholdet på plata.