Hevder Trump bruker samme retorikk som Mussolini

– Italia tok aldri et oppgjør med fascismen, og rundt meg så jeg stadig tegn på denne fortiden. Og jeg tenkte: «Nå er tiden kommet for oppgjøret, en gang for alle», sier Antonio Scurati, mannen bak det monumentale romanbiografiske verket om Benito Mussolini. Foto: Erlend Berge

En dokumentarisk roman i fem tykke bind om Italias tidligere diktator Benito Mussolini. Det har forfatteren Antonio Scurati brukt det siste tiåret på.

Forfattervennene hans bare ristet på hodet da han fortalte dem om ideen, røper Scurati som forrige uke besøkte Bjørnsonfestivalen i Molde.