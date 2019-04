Her er den nye Star Wars-traileren

Den nye Star Wars-filmen har fått navnet «The Rise of Skywalker: Star Wars Episode IX», og får verdenspremiere 20. desember.

Disney-konsernet slapp nyheten fredag kveld norsk tid under fankonferansen Star Wars Celebration i Chicago. Her ble også den nye traileren presentert.

Traileren tar utgangspunkt i Jedi-arvtager Rey, som har overtatt lyssverdet etter sin læremester Luke Skywalker. Traileren inkluderer også kjente skikkelser fra Star Wars-universet som Chewbacca, prinsesse Leia og Kylo Ren. «The Saga Comes to an End» heter det i slagordet for filmen, som er regissert av JJ Abrams.

Carrie Fisher, som har spilt prinsesse Leia i serien, døde i 2016. I den nye filmen er hun med i form av arkivopptak og ubrukte opptak fra de to foregående filmene i serien, fortalte regissør JJ Abrams under presentasjonen i Chicago.

Den forrige Star Wars-filmen, «Star Wars: The Last Jedi» ble kalt «den sterkeste Star Wars-filmen på 37 år» av Dagsavisens anmelder. «The Rise of Skywalker» avrunder denne sekvensen med tre nye Star Wars-filmer, og blir dermed den niende og siste i serien