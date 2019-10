Avisen The Independent skriver at folk lyver om at de har lest bøker fordi de vil framstå som kloke og intellektuelle. Det kommer fram i en undersøkelse som er utført av Sky Arts.

Av undersøkelsen går det fram at halvparten av de spurte har løyet om at de har lest en bok de ikke har lest.

Vil framstå som intelligente

Rundt 30 prosent sa de løy fordi de ville framstå som mer intelligente, mens 37 prosent sa de gjorde det fordi de ville delta i en diskusjon som handlet om en bok.

Respondentene i undersøkelsen innrømmet også at de puttet visse bøker i bokhylla for å framstå som mer kulturelle, mens andre pugget sitater for å virke intellektuelle.

Én av ti hadde lagt ut et bilde av seg selv med en «intellektuell» bok på sosiale medier – en bok de aldri plukket opp igjen.

Når folk blir utfordret på detaljer fra en bok de ikke har lest, er det vanlig å vri seg unna med at «det er så lenge siden jeg har lest den», hoste det vekk eller stole på noe man har sett fra en TV- eller filmframstilling av boka, skriver The Independent.

Listen

Resultatet fra undersøkelsen ble lagt fram på Litteraturfestivalen i Cheltenham, og her er listen:

1. «Bibelen»

2. «Drep ikke en sangfugl» av Harper Lee.

3. «Romeo og Julie» av William Shakespear.

4. «1984» av George Orwell.

5. «Stolthet og fordom» av Jane Austen.

6. «Store forventninger» av Charles Dickens.

7. «Moby Dick» av Herman Melville.

8. «Krig og fred» av Lev Tolstoj.

9. «Skatten på sjørøverøya» av Robert Louis Stevenson.

10. «Tom Sawyers eventyr» av Mark Twain.

11. «Korte svar på store spørsmål» av Stephen Hawking.

12. «Forbrytelse og straff» av Fjodor Dostojevskij.

13. «Odysseen» av Homer.

14. «Den gamle mannen og havet» av Ernest Hemingway.

15. «Lolita» av Vladimir Nabokov.

16. «Ulysses» av James Joyce.

17. «Det magiske vendepunktet» av Malcolm Gladwell.

18. «Sapiens – en kort historie om menneskeheten» av Yuval Noah Harari.

19, «Glassklokken» av Sylvia Plath.

20. «Kildens utspring» av Ayn Rand.