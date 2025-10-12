Hellbillies-musikalen «Den finast’ e veit» kunne blitt finere

«Den finast’ e veit» er jubileumsforestillingen til Brageteatret i Drammen, som feirer 25 år siden starten som regionteater for Buskerud. De henter fram noe av det gildeste landsdelen har å by på når de lager en musikal basert på musikken og tekstuniverset til Hellbillies, bandet som er folkekjære langt utenfor regionens grenser med et godt grep rundt nordmenns hjerterøtter. Men veien fram til den endelige forestillingen, som også skal innom Oslo og Vega Scene i løpet av turneen, har på ingen måte vært bein, som det heter i sangen.

Opprinnelig skulle et helt annet kunstnerisk lag sette opp «Den finast’ e veit» på Teater Innlandet i Hamar i 2020, men etter flere runder med pandemi og så teaterstreik, ble den skrinlagt uten å nå «sine kunstneriske mål». Etter premieren på Toril Solvang-Kayiambakis’ «Den finast’ eg veit» i Drammen, er det klart at også denne versjonen hadde hatt godt av noen runder til. Historien sliter med å finne naturlig gjenklang i Hellbillies univers, og den ruklete forestillingen reddes til dels av et godt lag skuespillere og sangere og musikere.

Rammehistorien er en konfirmasjon i en tilsynelatende vanlig familie i en helt vanlig norsk bygd, i et grendehus med furupanel og elghode på veggen. Konfirmanten Stine (Catharina Vu) skummer over av trass og vil ikke konfirmeres. Faren Hans (Mads Skar-Jørgensen) er opptatt av å brette servietter, mens moren Eva (Silje Breivik) henger fjernt over mobiltelefonen. Stines bestevenn Lars (Jakob Stabell) hjelper til, og kanskje kommer Ulf-Magnus (Iver Innset) fra London, lillebroren til Hans. Om Hans har husket å invitere han da.