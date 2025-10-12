Hellbillies-musikalen «Den finast’ e veit» kunne blitt finere
Musikalen «Den finast’ e veit» skal hylle både livets skoddeheim og musikken til Hellbillies. Men som så mye annet blir det både ruskut og grått.
«Den finast’ e veit» er en musikal på Brageteatret bygget på gruppa Hellbillies musikk. Her Catharina Vu (foran), Mads Skar-Jørgensen, Silje Breivik og bakerst Jakob Stabell.
Foto: Ørjan Aslaksen/Scream Media
Teateranmeldelse
«Den finast’ e veit» er jubileumsforestillingen til Brageteatret
i Drammen, som feirer 25 år siden starten som regionteater for Buskerud. De
henter fram noe av det gildeste landsdelen har å by på når de lager en musikal
basert på musikken og tekstuniverset til Hellbillies, bandet som er folkekjære
langt utenfor regionens grenser med et godt grep rundt nordmenns hjerterøtter. Men
veien fram til den endelige forestillingen, som også skal innom Oslo og Vega Scene i løpet av turneen, har på ingen måte vært bein, som det heter
i sangen.
Opprinnelig skulle et helt annet kunstnerisk lag sette opp «Den finast’
e veit» på Teater Innlandet i Hamar i 2020, men etter flere runder med pandemi og så
teaterstreik, ble den skrinlagt uten å nå «sine kunstneriske
mål». Etter premieren på Toril Solvang-Kayiambakis’ «Den finast’ eg veit» i Drammen, er det klart at også denne versjonen hadde hatt
godt av noen runder til. Historien sliter med å finne naturlig gjenklang i Hellbillies univers, og den ruklete forestillingen reddes til dels av et godt lag skuespillere og sangere og musikere.
Rammehistorien er en konfirmasjon i en tilsynelatende vanlig familie i en helt vanlig norsk bygd, i et grendehus med furupanel og elghode på veggen. Konfirmanten
Stine (Catharina Vu) skummer over av trass og vil ikke konfirmeres.
Faren Hans (Mads Skar-Jørgensen) er opptatt av å
brette servietter, mens moren Eva (Silje Breivik) henger fjernt over mobiltelefonen.
Stines bestevenn Lars (Jakob Stabell) hjelper til, og kanskje kommer Ulf-Magnus (Iver
Innset) fra London, lillebroren til Hans. Om Hans har husket å invitere han da.