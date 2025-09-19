Helgens nye låter: Ea Othilde tar oppgjøret og Kristi Brud venter

Utstillingen «Kunst·Hånd·Verk» feirer håndverkskunsten, med blant annet John K. Raustein mintgrønne installasjon «Tilrettelagte sannheter» som du ikke vil forlate uberørt. Ina Wesenberg

Lever vi i en tid da alle kunstverdenens hierarkier er oppløst? I år er det 50 år siden kunstnerorganisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. De har kjempet seg ut av en historisk «underdog»-posisjon. Har den håndverksbaserte kunsten fått samme status som de tradisjonelt fine kunstartene, som maleri, skulptur og tegning?

Det kan se sånn ut. Det beste beviset er utstillingen «Kunst·Hånd·Verk», laget i samarbeid mellom landets tre kunstindustrimuseer, Kode i Bergen (Vestlandske Kunstindustrimuseum), Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim og Nasjonalmuseet (Kunstindustrimuseet i Oslo stengte i 2016). Utstillingen er ikke laget for å feire NK-jubileet, men de tre museene bruker jubileet som bakteppe for å vise hvor mye fin kunst de har i sine samlinger.