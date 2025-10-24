Helgens nye låter: Æille har et syskenbån

Disse fetterne imponerer med ny låt, tretten år etter sitt forrige samarbeid. Foto: Stephanie Sikkes

Nothing Personal utforsker noe mørkere på det nye albumet «Antiphon of Dirty Water». Da trioen, bestående av Dorothea Økland og kusinene Solveig og Thea Wang, slapp album i fjor, var det fragmentert, futuristisk, florlett og svevende. Dette lydbildet finnes også på den ferske plata, i låter som «White Lies» og «I ask this of you».

Men på flere av de tidlige låtene på plata, og særlig på tittelsporet «Antiphon of Dirty Water», er stemningen langt mer gotisk. Det elektroniske arrangementet er fortsatt ikke tungt eller mettet gjennom det meste av låten, og blir nettopp derfor desto mer mystisk. Og så får vi mot slutten, som på mange av gruppas låter, en overgang hvor lydbildet tetter seg til med mer effekter, støy og trøkk.