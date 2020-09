Hedda-dryss over Det Norske Teatret

NTB-Birgitte Iversen

Det Norske Teatret kapret nær alle de viktigste prisene under årets Heddapris-tildeling søndag, for både beste forestilling, beste mannlige og kvinnelig hovedrolle, beste regi, beste scenetekst og beste mannlige medrolle.

– Jeg er skikkelig stolt over huset. Det Norske Teatret er en institusjon som gir så frie tøyler som mulig for å klare å utvikle nye ting, og det er nok det man får uttelling for nå, sier en opprømt Preben Hodneland til NTB.

Hodneland fikk prisen for beste mannlig hovedrolle i oppsetningen «Raskolnikov», basert på Dostojevskijs verdensberømte roman «Forbrytelse og straff».

– En forestilling som nesten er for mye

Forestillingen, som er et samarbeid mellom Det Norske Teatret og Det Vestnorske Teatret, ble også belønnet med prisene for årets forestilling og for beste mannlige medspiller til Frode Winther.

«Noen ganger trenger vi forestillinger som nesten er for mye. At risikovilje, kunstneriske ambisjoner, lek og alvor går opp i en så høy enhet at publikum etterpå ikke skjønner hva som traff dem», heter det i juryens begrunnelse om den fire og en halv time lange oppsetning som mesteparten av tiden filmes rundt i gangene, toalettene og ulike rom i teaterbygningen.

– Jeg er så glad for alle prisene til stykket, for dette har virkelig vært lagsport, sier Hodneland.

Ideen til oppsetningen kom fra teatersjef Solrun Toft Iversen ved Det Vestnorske Teatret. Kjersti Horn har hatt regi.

Om Hodneland innsats i hovedrollen skriver juryen: «feberhet og aldri hvilende, selv ikke sovende, er han fullkommen i gjennomføringen av det som fortoner seg like mye som en maraton som et mareritt».

Gjertrud Jynge får Heddaprisen for beste kvinnelig hovedrolle for rollen Ales i Jon Fosse-stykket Trilogien på Det Norske Teatret. – Rollen krevde alt jeg har lært gjennom 30 år i yrket, sier Jynge. Foto: Maren Klakegg, NTO/Heddaprisen / NTB

Karrierens største rolle

Gjertrud Jynge får prisen for beste kvinnelig hovedrolle for Ales i «Trilogien» av Jon Fosse. Regissør Luk Perceval fikk prisen for beste regi for samme stykke.

«Med ørsmå detaljer fanger hun inn tekstens rytme og styrken i dramatikerens fortellerkraft», heter det i begrunnelsen.

Jynge sier arbeidet med å dukke ned i karakteren – en nær 100 år gammel dame – som forsøker å pusle sammen biter av sin og morens historie for å forsøke å forstå hvorfor ting ble som det ble, fant en svært personlig klangbunn hos henne.

– Jeg var selv i en sorgprosess etter et samliv som var gått i stykker, og på samme måte som Ales var jeg på et slikt sted i livet at jeg satt og prøvde å fordøye hvorfor ting ble som de ble. For meg var det veldig godt å få jobbe akkurat med denne teksten, det ga et rom til å tenke over eget liv, forteller Jynge.

Jynge kaller rollen som Ales den største og den mest krevende rollen i karrieren.

– Dette arbeidet krevede alle mine 30 års erfaring. Både den enorme tekstmengden som måtte pugges, men også kompleksiteten i stykket, sier Jynge.

Pris til Laila Goody

Laila Goody fikk prisen for beste kvinnelige medspiller for rollen som Irina i «Måken» på Nationaltheatret. Beste barneforestilling gikk til oppsetningen «Ritsj» av kompaniet Katma i samarbeid med Figurteatret i Nordland og Festspillene i Nord-Norge, mens Antiteatret fikk prisen for beste ungdomsforestilling med oppsetningen «Før vi dør».

Prisen for beste scenetekst går til Lars Erik Holter, Ingrid Weme Nilsen og ensemblet for bearbeidelse av «Villanda» på Det Norske Teatret.

Heddakomiteens ærespris gikk i år til professor i teatervitenskap Knut Ove Arntzen ved Universitet i Bergen og teatersjef Sven Åge Birkeland ved Bergen Internasjonale Teater – BIT Teatergarasjen.

Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Årets tildeling ble avholdt digitalt på grunn av koronapandemien.