«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del», het det i påtroppende Frp-nestleder Sylvi Listhaugs berømte Facebook-post i mars i fjor, illustrert med et bilde av maskerte, bevæpnede islamister. Den kontroversielle posten førte til stor politisk dramatikk og etter hvert til Listhaugs avgang som justisminister. I går ble hun utnevnt til eldre- og folkehelseminister.

– Listhaugs post i fjor er et eksempel på det vi i vår nye bok kaller «konspirasjonssnakk», sier historiker Terje Emberland. Han er seniorforsker ved HL-senteret og en av forfatterne bak den nye boka «Hva er konspirasjonsteorier». Boka oppsummerer hva forskerne i dag vet om konspirasjonsteorier.

Mer snakk

Emberland og medforfatter Asbjørn Dyrendal mener at de med begrepet «konspirasjonssnakk» tilfører noe nytt i konspirasjonsforskningen. Mens konspirasjonsteorier i seg selv kan være «omfattende og komplekse og har mange irrganger og et vell av detaljer», for å sitere fra boka, er konspirasjonssnakk hint, vitser, meninger og antydninger, på nettet og i den hverdagslige, politiske samtalen, som viser til større og mer omfattende konspirasjonsteorier - som for eksempel Eurabia-teorien om en planlagt muslimsk overtakelse av Europa.

– Listhaugs post på Facebook var ikke en utlegning av en helhetlig, eksplisitt konspirasjonsteori. Men det visuelle uttrykket og konteksten det er hentet fra, adresserer et omland som er fullt av denne typen konspirasjonsteorier mot Ap, mener Emberland, og gir et eksempel:

– Når Listhaug måtte gå av, fikk hun tilsendt masse blomster fra den høyreradikale kretsen rundt Facebook-gruppa «Slå ring om Norge». Der kom det fram konspirasjonsforestillinger og grove påstander om ledende Ap-politikere. De ble blant annet beskyldt for å være landsforrædere som var ute etter å islamisere Norge, sier Emberland.

– Det er påfallende hvis en så dreven kommunikasjonsekspert som Listhaug ikke kjente til dette.

Putin og Trump

Forfatterne viser i boka hvordan ledende politikere, som Russlands Vladimir Putin og USAs president Donald Trump bevisst spiller på konspirasjonsforestillinger. Det er ikke et nytt fenomen. En av de mest kjente konspirasjonsteoriene er mellomkrigstidens antisemittiske teori om en jødisk sammensvergelse, som Adolf Hitler og nazistene benyttet seg av.

– I dag tror mange på en muslimsk sammensvergelse. Men det er ikke slik at islamfobien har avløst antisemittismen. Den lever fortsatt, den også, sier Emberland, som hevder at folk gjerne begynner å tro på konspirasjonsteorier når de føler seg utrygge. Når verden forandrer seg altfor fort, og de selv ikke henger med. Konspirasjonsteorier drives av en grunnleggende mistillit og en jakt på syndebukker, sier han.

«Landsforrædere»

I boka kommer det tydelig fram at hat og konspirasjonsteorier mot Ap har historiske tradisjoner tilbake til mellomkrigstiden. Ap er det partiet i norsk politikk som er mest utsatt for hat.

– Hatet mot Ap er intenst og ekstremt, også i dag, mener Emberland.

– Også de politiske elitene generelt kan bli gjenstand for hat. Erna Solberg og Høyre har også blitt beskyldt for landsforræderi. Men her står Ap likevel i en særstilling som hatobjekt, hevder Emberland.

– I korthet går konspirasjonen mot Ap ut på at partiet er et redskap for utenforstående makter, og at de har en hemmelig plan om å ødelegge Norge. I mellomkrigstiden, da revolusjonsfrykten var stor, forestilte man seg at Ap var et redskap for «bolsjevikjødene» i Moskva. Dette trodde man særlig ytterst til høyre i norsk politikk, og da særlig i Nasjonal Samling (NS), sier Emberland.

– Det er særlig forestillingen om at Ap opptrer som femtekolonister og quislinger midt iblant oss, som truer samfunnet fra innsiden, som har vist seg slitesterk. I dag ser vi i kommentarfeltene at folk kaller dem «landsforrædere», og at lederen blir omtalt som «Judas Gahr Støre». I dag hevdes det at Ap har en hemmelige plan å islamisere Norge, sier Emberland, som bruker et nytt eksempel, fra samtaletråder han har lest på nettet:

– Det er at noen sier: «Nå er det vel snart ikke lov å servere skinke i barnehagen lenger». Så svarer noen: «Ja, vi vet jo hvem som står bak det». Så sier en: «Snart er planene deres fullført», og en annen kan si: «På tide å ta fram hagla». Slik eskalerer hatet og aggresjonen, etter det som begynte som litt snakk, sier Emberland, som mener konspirasjoner utgjør en trussel mot demokratiet.

– Konspirasjonsteorier fyrer opp under populisme, utpeking av syndebukker og stigmatisering av minoriteter. Og hva skjer når du tror at Norge er okkupert av en fremmed makt som vil ødelegge landet, og at denne makten har alliert seg med hjemlige «quislinger»? Jo, du vil drive motstandskamp. En av Anders Behring Breiviks helter var Max Manus, sier Emberland, som var ekspertvitne i rettssaken mot Breivik etter terrorangrepene 22. juli 2011.

«Drøyt angrep»

Dagsavisen har forelagt påstandene i boka og Emberlands uttalelser overfor Frps pressetjeneste på Stortinget, som skal ha sendt det videre til Sylvi Listhaugs rådgiver. Det kom ikke noe svar før Dagsavisens papiravis gikk i trykken. Men Resetts Lars Akerhaug, som har skrevet bok om Listhaug, uttaler på Twitter om boka: «Et eksempel på hvordan ellers flinke forskere har ekstreme blindsoner. Dette er et drøyt angrep på Fremskrittspartiets nestleder».

