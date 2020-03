– Mine damer og herrer, vi er Frank Znort og vi kommer alltid til å finne en måte å ødellegge mandagen din på, sier en i kvartetten.

– Stol på meg det gjør de, svarer en annen.

De snakker ut til et publikum som ikke er hos dem, men hjemme i stua. Søndag kveld spilte Frank Znort, og det har de gjort uavbrutt i 22 år, men denne kvelden var annerledes. Det var bare kvartetten, én lydmann og tre kamerafolk i lokalet.

Filmteamet tilstedet heter Brusjan og består av Thomas Stenerud, Jonas Selim og Øyvind Bolstad.

– Oppgaven vi hadde var å videreføre Frank Znort-tradisjonen, med det lille vi kunne bidra med, sier Stenerud.

– Frank Znort er dunputen du trenger på en søndag når du fortsatt er i partymode. Vi håper vi har spredd litt glede, og hvis det er 1900 mennesker har sett på, så må noen ha danset litt.

Konserten hadde 1900 seere samtidig på det høyeste, og 69 tusen sidevisniger til sammen og mer enn 1600 likes.

Konsertstedet Blå der de vanligvis spiller har en makskapasitet på 300 personer innendørs.

– Endelig fikk alle de som tenker "jeg burde stikke på Frank Znort i kveld" deltatt.

Les også: Opposisjonen venter utålmodig på krisepakke for kultur: - Kulturministeren må komme på banen

Ren dugnad

Alle som deltok var på dugnad, men det ble etterhvert satt opp en vippskonto.

– De var veldig på at de ikke ville ha noe vipps-opplegg, fordi de har alltid spilt gratis for folket. Men vi kom til slutt frem til at hvis noen ville vippse, så kunne de gjøre det, sier Stenerud.

– Det var litt rart at det ikke var publikum der. Derfor jeg syns vi har en oppgave som kameramenn, og legge opp til at det er gøy og hyggelig for dem, og jeg satte veldig pris på dem. Man kan jo klappe og danse for seg selv, men man kan ikke kaste seg rundt en annen person og si takk for den gode jobben.

Stenerud setter pris på å være en del av en så aktiv bransje.

– Vi har sittet hjemme og snakket om hvordan vi kan få gjort noe gøy sammen, uten å være sammen. Ting trenger ikke å stå stille.

Lørdag kveld tok Stenerud kontakt med Filip Roshauw som sammen med Eivind Eide Skaufjord og Geir Ramstad Sletvold har startet Brakkesyke 2020, som de beskriver som "den eneste kulturelle eventen du gleder deg til blir avlyst". Et nettverk av permiterte musikere og bransjefolk som arrangerer livekonserter på Facebook. Initiativet ble løftet frem av kulturminister Abid Raja da han talte til pressen i forbinnelse med regjeringens første tiltak innen kultursektoren under koronakrisen.

Les også: «Konserter blir avlyst til fellesskapets beste. Da må også fellesskapet kunne gi tilbake»

Kollektiv bevissthet i kulturlivet

Filip Roshauw satte filmteamet i kontakt med Frank Znorts kapellmester og bassist Hans Wagner, som på sin egen side hadde prøvd å få til en livekonsert på Facebook lenge.

– Jeg hadde tenkt på det her ganske lenge, og jeg hadde tenkt at vi skulle samle oss rundt macen og spille. Men det er veldig dårlig teknisk. Jeg spurte rundt på Facebook, også pratet jeg med Filip Roshauw. Han sendte meg en melding om at en fyr som heter Thoams ville snakke med meg. Det var veldig kult, og resultatet kan du se på Facebook.

Wagner beskriver det som en kollektiv bevissthet i kulturlivet, og at alle har et ønske om å fortsette å gjøre det de gjør for et publikum.

– Det er ikke bare en jobb, det er en lidenskap, det er noe man har i hjertet som man trenger å få ut. Musikken og kjærligheten kommer alltid til å komme gjennom sprekkene og ut til folket. Frank Znort har jo ikke ikke spilt på en søndag på 22 år, så om vi hadde brutt tradisjonen hadde vel ting begynt å falle ned fra himmelen. Noe bibelske greier. Vi må bare oppretholde.

Men det var ikke bare som før og spille uten publikum.

– Det er rart å stå å gjøre vår greie uten publikum, og det kommer sikkert veldig mange musikere som gjør internettkonserter til å merke. Vi lever jo på energien vi får fra publikum, så i går prøvde vi bare å opprettholde denne energien uten at det var noen folk der. Det var lættis det altså, det var nytt og spennende. Vi kommer til å fortsette med det her så lenge vi står på beina og folk er i karantene. Det er helt nytt og alt er improvisert, og vi vet ikke hva vi driver med, så det går over stokk og stein.

Wagner forteller at han er permitert fra de tre andre jobbene han har, og at det gjelder mange av de andre i kvartetten, som også er musikere og med tilleggsjobber.

– Det er ganske mange penger jeg ikke vet om det blir noe av fremover. Jeg håper det går bra med alle de andre, også må vi må legge mer press på myndighetene om at de skal komme med en redningspakke.

Les også: Karantenehjelp på østkanten: – Det er flere som sier de vil hjelpe

Ønsker mer kunnskap om smittevern

Denne konserten var ikke en del av prosjektet Brakkesyke 2020, som siden torsdag 12. mars har arrangert en rekke livekonserten på Facebook.

– Frank Znort har ikke gått glipp av en søndag på over tusen uker. Jeg hadde nesten regnet med at de kom til å forsøke et eller annet, sier initiativtaker til Brakkesyke 2020 Filip Roshauw.

Han er veldig fascinert over alt engasjementet men påpeker at det har dukket opp flere problemstillinger.

– Siden vår tok litt av, og plutselig sitter jeg igjen med med spørsmål til hvordan ting egentlig fungerer, alt fra Tono-rettigheter til Vipps.

Roshauw mener at de små digitale møtestedene konsertene og kommentarfeltet under kan være fine og ha i disse tider, og kanskje virke litt avslatende psykisk.

– Nå står det mange tomme scener som kan brukes til streaming-konserter, men her er det kanksje behov for noen helt spesifikke retningslinjer i tillegg til FHIs råd, som tar utgangspunkt i hvordan større konserter arrangeres. Det hadde vært fint om noen med teknisk og smittefaglig kompetanse kunne utarbeidet noen prosedyrer om det. Men vi har ikke fått gjort det, vi har dårlig tid og vi ønsker ikke å belaste systemene, og dette er kanskje ikke et tidspunkt hvor man skal si at musikken skal ha prioritet. Det er ikke for å dele ut kjeft til noen andre, jeg bare ønsker å finne ut hvordan vi kan gjøre dette.

Han legger til:

– Vi må sørge på for at dette er et positivt bidrag til samfunnshelsen og til trivselen. Tiden fremover kommer til å bli veldig dramatisk for Norge det er mange som mister jobber som det ikke kan vises frem på internett sånn som musikere kan.