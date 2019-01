Les også: Nye krav til mangfold i norsk film (DA+)

– Jeg tror dette kan være positivt. Jeg savner de vanlige filmene med minoritetsskuespillere. Jeg vil at min sønn skal kunne kjenne seg igjen i filmhistorier om vanlige norske barn, sa filmskaper Iram Haq under åpningen av Tromsø Internasjonale Filmfestival mandag.

Hun var med i panelet som kommenterte fremleggingen av Norsk Filminstitutts nye handlingsplan for mangfold og representasjon i norsk film. Obligatorisk test og rapportering for mangfold på både kjønn, etnisitet og seksualitet er blant kravene Norsk filminstitutt nå innfører for filmstøtte. Norsk film har ikke vært god nok på mangfold, fremholder NFI-ledelsen overfor Dagsavisen.

– Kan det bli for mange krav for å få støtte?

– Det klager man alltid på, det sa man også når NFI stilte krav for å få flere kvinner inn i norske filmprosjekter. Det har gitt resultater. Det er det samme man gjør nå for mangfold, sier Haq til Dagsavisen.

Suksess

Iram Haq hadde stor suksess gjennom 2017 med sin spillefilm "Hva vil folk si", som tok utgangspunkt i hennes egne erfaringer som minoritetskvinne i Norge med pakistansk bakgrunn. Den ble en av de mest sette norske filmene i 2017 og fikk hele fire Amanda-priser.

Nå savner Iram Haq flere roller for minoritetsskuespillere i historier som ikke handler om etnisitetsproblematikk, men der minoriteter er en naturlig del av rollegalleriet.

– Jeg ønsker bare flere vanlige norske filmer der minioriteter ikke har birollene. Jeg savner å se vanlige hovedroller for minoritetsskuespillere der etnisitet i seg selv ikke er et tema, sier Iram Haq.

Det siste halvåret har hun jobbet med en tv-dramatisering av suksessromanen "Tante Ulrikkes vei", med produksjonsfirmaet Rubicon, for NRK. Haq utviklet manus sammen med Hilde Hagerup ("Snøfall") og skulle ha hovedregi på serien. Prosjektet fikk utviklingsstøtte fra Norsk Filminstitutt, men på tampen av fjoråret takket NRK nei til serieprosjektet, skrev Aftenposten.

– Jeg har ikke fått noen begrunnelse fra NRK for avslaget. Kanskje de allerede hadde en minoritetsserie? undrer Iram Haq overfor Dagsavisen.

Gir ikke opp

– Men vi har ikke gitt opp. Vi fortsetter å finne andre plattformer der denne historien kan bli til visuelt drama. Historien er for viktig og god til at vi gir oss selv om NRK nå sa nei i første omgang.

– Jeg håper at tiltakene for film-mangfold ikke skal bli behandlet som en "sjekkliste" - OK, nå har vi så mange programledere som er brune, OK nå har vi laget en serie om minoriteter - men at man hele tiden går etter: Hvor er de gode historiene vi kan fortelle, sier Haq.

– Så vil det sikkert også bli møtt med "det er så vanskelig å få til, det er så få filmskapere med annen bakgrunn enn etnisk norsk". Men vi må tenke utenfor boksen og finne historiefortellere som ikke nødvendigvis har gått på filmskolen, for å få frem fortellinger som ikke er blitt fortalt, understreket hun i panelet på filmfestivalen i Tromsø.

«Tante Ulrikkes vei» skal nå dramatiseres for scene, og settes opp på Rommen Scene i samarbeid med Det Norske Teatret. Boka kom i 2017 og ble den nest mest solgte boken i Norge i 2018 med over 90.000 solgte, skriver VG.

