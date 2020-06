– Jeg hadde ikke vært så glad for dette oppkjøpet om det hadde skjedd i 2012-2013. På den tiden betraktet jeg Mentor Medier som en slags søppelplass for medier på vei mot avgrunnen, innrømmer Bjørn Smith-Simonsen overfor Dagsavisen, som altså er en av disse en gang så nederlagsdømte Mentor Medier-avisene.

Dagsavisen- og Vårt Land-eier Mentor Medier kjøper Morgenbladet fra NHST Media Group for 40 millioner kroner, etter at ukeavisen har hatt eierskap der siden 2013. NHST eier også Dagens Næringsliv. Smith-Simonsen er mangeårig medeier og styreleder i Morgenbladet, og forsikrer om at han ikke lenger har et så negativt syn på Mentor Medier.

– Jeg vet at konsernet har fått til mye bra de siste årene, der særlig Dagsavisen ser ut til å ha klart seg godt. Derfor tror jeg dette er en fornuftig løsning for Morgenbladet nå. Ingen av oss vet jo ennå hva dette nye eierskapet vil innebære for avisa fremover, for det har blitt veldig vanskelig å spå om fremtiden i dagens mediemarked. Men jeg har et åpent sinn, og jeg håper dette kan bli bra for Morgenbladet.

Bjørn Smith-Simonsen tror Mentor Mediers kjøp av Morgenbladet er en fornuftig løsning for avisen. Foto: Mimsy Møller

Gode erfaringer

Smith-Simonsen eide i sin tid «halve Morgenbladet», som han sier, og var tidligere tungt imvolvert i avisa. Han sier han sitter igjen med gode erfaringer fra Morgenbladets tidligere samarbeid med spesielt Dagsavisen. De to avisene hadde i en fem års tid på 2000-tallet samme eier.

– Dagsavisen var mye proffere enn oss da. Men vi ble veldig mye bedre med årene, sier Smith-Simonsen, som beholder sine 4,5 prosent av eierskapet gjennom AS Forlagsfinans.

Mentor Mediers eierandel i Morgenbladet blir nå på 90,8 prosent, mens Fritt Ord beholder sin andel på 4,5 prosent.

Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås virker på sin side veldig fornøyd med at Mentor Medier overtar Morgenbladet. – Stiftelsen Fritt Ord er veldig glad for at Mentor Medier blir ny hovedeier i Morgenbladet – når NHST først har ønsket å selge, skriver Åmås i en e-post til Dagsavisen.

– Mentor Medier har interesse og motivasjon for å ta vare på og videreutvikle Morgenbladets egenart. Avisens sjefredaktør og administrerende direktør Sun Heidi Sæbø blir del av konsernledelsen, og jeg er sikker på at avisen vil utvikle seg godt fremover. Det er stort potensial for vekst for Morgenbladet, og for å gjøre den til, en enda viktigere avis, mener Åmås.

Lange tradisjoner

Det var Mentor Medier som i en pressemelding tirsdag opplyste at konsernet nå kjøper NHST Media Groups aksjer i Morgenbladet. Fra før eier Mentor Medier blant annet Vårt Land, Dagsavisen, svenske Dagen, flere mindre aviser, forlag og Mediaconnect, en tjenesteleverandør til mediebransjen.

– Vi er veldig godt fornøyde med at Morgenbladet blir en del av Mentor Medier. Vi ønsker å være det beste eiermiljøet for medieselskaper med ulike verdimessige og ideologiske ståsteder, sier konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten.

– Morgenbladet har lange tradisjoner som en viktig stemme i den offentlige debatten, en posisjon avisen har befestet ytterligere de siste årene. Vi ser frem til å bidra til videreutvikling av Morgenbladet basert på avisens eksisterende profil, sier Tveiten.

Satser på nisjer

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet, Sun Heidi Sæbø, går inn i konsernledelsen i Mentor Medier. Sæbø sier hun er overbevist om at Mentor Medier er opptatt av å sikre og videreutvikle Morgenbladets posisjon.

– Våre kommende eiere har vist at de er villige til å satse på nisjeaviser som setter samfunnsoppdraget høyt, og vi har derfor stor tro på at de forstår viktigheten av å hegne om Morgenbladets egenart om avisen skal lykkes også i fortsettelsen, sier hun. Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media Group As sier at det var en vanskelig beslutning å selge, men at det er et «riktig og naturlig valg».

Til Medier24 sier klubbleder Jo T. Gaare i Morgenbladet at han er fornøyd med oppkjøpet.

– Vi er glade for å komme inn i et selskap med meningsbærende aviser, med en kultur vi kan kjenne oss mer igjen i, sammenlignet med NHST-kulturen, som er mer næringslivsrettet, sier han.

