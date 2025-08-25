Han spiller Benjamin Hermansen i ny NRK-serie

Det rystet en hel nasjon da 15-årige Benjamin Hermansen for snart 25 år siden ble drept på Holmlia av gjerningsmenn tilknyttet det nynazistiske miljøet. Han var et tilsynelatende tilfeldig offer som ble drept på grunn av hudfargen, og drapet var det første i Norge siden krigen som var rasistisk motivert. Nå er Holmlia-drapet gjenstand for dramaserien «Etter Benjamin», som skal vises over seks episoder på NRK med premiere 25. september.

Serieskapet Mikael Diseth er selv fra Holmlia, og var 13 år da Benjamin Hermansen ble drept. Siden 2021 har han arbeidet på fiksjonsserien som først hadde arbeidstittelen «Holmlia Love», men som har fått den endelige tittelen «Etter Benjamin». Den er blant annet inspirert av drapet, og forteller historien til Benjamins venn «Elias» og om Holmlia-miljøet både før og etter januarkvelden da 15-åringen ble knivstukket og drept av nynazister.

Linn Skåber i rollen som Benjamins mamma

Først nå, en måned før serien får premiere, offentliggjøres de siste navnene på rollelisten. Det har fra før vært klart at Emil Stenseth (16) fra Lier, som har hatt mindre roller tidligere blant annet i «Exit» og Viaplay-serien «Det store eksperimentet», spiller rollen som Benjamin Hermansen.

Linn Skåber i rollen som Benjamin Hermansens mor Marit i «Etter Benjamin». Foto: Monster, NRK

Benjamins venn Elias spilles av Sam Ahraf («De uskyldige»), mens i den sentrale rollen som Benjamins mor Marit finner vi Linn Skåber, en av Norges mest kjente skuespillere og komikere, her i en litt annen rolle enn vi er vant til å se henne.

– Drapet på Benjamin representerer et sår for alle i Norge. Et sår som forandret oss for alltid. Benjamin tilhørte oss, han var alles sønn, kompis og nabo. Jeg tror at alle kjente på at drapet på en tilfeldig tenåringsgutt på mange måter tok vekk uskylden vår, og at de holdningene og kreftene vi trodde ikke eksisterte, viste seg å være midt iblant oss. Serien er viktig fordi den minner oss om at dette har skjedd og at vi aldri kan la det skje igjen, sier Linn Skåber i en uttalelse.

Fra NRKs dramaserie «Etter Benjamin». Her Sam Ahraf som Elias. Foto: Monster, NRK

– Vondt, krevende og sårt



Det er snart 25 år siden Holmlia-drapet, som skapte kraftige reaksjoner og markeringer landet over. I Oslo møtte over 40.000 opp på Youngstorget, hvor blant andre kronprins Haakon og statsminister Jens Stoltenberg deltok.

To unge nynazister ble etter ankesak dømt til henholdsvis 18 og 15 års fengsel. En tredje, en 17-årig kvinne som var passasjer i bilen de tre kjørte da de knivdrepte Hermansen, ble dømt til tre års fengsel for legembeskadigelse.

De tre ble også dømt til å betale erstatning til Benjamin Hermansens mor.

– Det å spille Marit var både vondt, krevende og sårt. Det er tøft å gå inn i sjela til en mor som har mistet sin eneste sønn. Særlig tøft var det å spille den scenen hvor de to sitter hjemme i sofaen en kveld og Benjamin stikker ut for å møte en kompis. Det var spesielt fordi jeg vet at det var aller siste gang Marit så sønnen sin. Det var ha det for alltid, sier Skåber.

Emil Stenseth (til venstre) spiller Benjamin Hermansen i «Etter Benjamin», mens Sam Ahraf spiller vennen Elias som serien dreier seg om. Foto: Monster, NRK

Emil Stenseth sier om sin rolle som Benjamin Hermansen at det unike med serien er at det viktige budskapet kommer fram på «fantastisk og flott» vis.

– Vi har fått fram hva det vil si å være fra Holmlia og kjærligheten rundt det, sier Stenseth i pressemeldingen fra NRK.

Også film om Benjamin Hermansen

I andre roller finner vi blant andre Johannes Joner som spiller rektoren ved Holmlia skole, samt Assad Siddique, Nader Khadeni og Victoria Huang.

Fra NRKs dramaserie «Etter Benjamin». Her Sam Ahraf som Elias sammen med Lina, som spilles av Victoria Hoang. Foto: Monster, NRK

«Etter Benjamin» er produsert av selskapet Monster for NRK, og er regissert av André Chocron og Mikael Diseth. Serien i seks episoder først ut av to prosjekter basert på Holmlia-drapet. I 2023 fikk også filmskaper Ingvild Søderlind («Alle utlendinger har lukka gardiner») støtte fra Norsk filminstitutt til spillefilmen «Drapet på Benjamin Hermansen».

Søderlinds film er ferdig innspilt med Elikem Leon Akpan i rollen som Benjamin og Laila Goody som moren, og er i større grad basert på selve drapet, drapsmannen og moren Marits opplevelse av blant annet rettssaken. Filmprosjektet er under ferdigstillelse og ble presentert internasjonalt på filmmarkedet i Cannes nå i vår.

