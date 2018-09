Kultur

Onsdag morgen startet rettssaken mot mannen som i svenske medier har fått tilnavnet «Kulturprofilen» på grunn av sin sentrale rolle i miljøet rundt Det svenske akademiet. Han er siden blitt identifisert som fransk-svenske Jean-Claude Arnault, gift med akademimedlem Katarina Frostensson, og driver av en klubb som ble hyppig benyttet til Akademiets arrangementer. Akademiet er juryen av forfattere og intellektuelle som inntil i fjor delte ut Nobelprisen i litteratur.

Rettssaken skjer ti måneder etter at 18 kvinner i en reportasje i Dagens Nyheter sto fram og fortalte om seksuell trakassering ved mannen, ofte på Akademiets arrangementer, og ni måneder etter at flere av kvinnene valgte å anmelde mannen.

Skandalen med Jean-Claude Arnauld har hatt store konsekvenser for Svenske akademiet, der flere medlemmer har gått av, og det til slutt ble besluttet at Nobelprisen i litteratur ikke skal deles ut i år.

Lukkede dører

Rettssaken går for lukkede dører. Kulturprofilen hevder han er uskyldig. Kvinnens talsperson, Elisabeth Massi Fritz, uttaler til svenske medier at rettssaken er en stor belastning for kvinnen, som bærer på traumatiske opplevelser.

Det føres sju vitner i saken, som handler om to voldtekter som skal ha funnet sted i Stockholm i oktober 2011. Kvinnen skal ifølge anklagen ha blitt tvunget til å utføre oralsex på mannen og siden blitt voldtatt vaginalt da hun befant seg i hjelpeløs tilstand. Den andre voldtekten skal ha skjedd i desember samme år, mens kvinnen sov.

Ifølge avisa Dagens Nyheter fins det ikke tekniske bevis i saken. Kvinnens advokat viser imidlertid til at kvinnen har vært i kontakt med politiet for å anmelde Kulturprofilen tidligere, men da trekte anmeldelsen. Hun har dessuten journalnedtegnelser fra psykiater der hun snakker om hendelsene.

