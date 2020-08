– Dette er veldig stas. Framover har jeg lyst til å skrive mer om den norske oljehistorien, sier forfatter Atle Berge.

Onsdag kveld ble han tildelt LOs nyinnstiftede litteraturpris. Berge får prisen for romanen «Puslingar», som tar utgangspunkt i Alexander Kielland-ulykken i 1980, da en boligrigg kantret og 123 oljearbeidere mistet livet.

«’Puslingar’ beskriv korleis ulykka preger livet til dattera til ein av dei omkomne. Korleis arbeid er kjelde til stoltheit og frykt, og om korleis ein kan skape sit eige liv i skuggen av ei tragedie. Det er juryens meining at Berge er rett vinnar av prisen. Den vil kunne stimulere til ytterlegare skriving, og juryen meinar Berge har eit godt litterært potensial» heter det i juryens begrunnelse.

Berge har skrevet flere serieromaner for ungdom. «Puslingar» er hans fjerde roman for et voksenpublikum. Da han startet arbeidet med «Puslingar» ble han overrasket over hvor lite han hadde fått vite om plattformkatastrofen, som skjedde seks år før Berge ble født.

– Dette er den største arbeiderulykken i Norge. Jeg er oppvekst like ved Mongstad. Likevel hadde jeg aldri hørt om en så dramatisk hendelse, sa Berge til Dagsavisen da nominasjonene ble offentliggjort.

Den veltede plattformen Alexander Kielland. Foto: NTB Scanpix

– Jeg har lett etter oljebransjen i litteraturen, men ikke funnet særlig mye. Et par kriminalromaner bruker den som kulisser, ellers er det lite. Grunnen er vel at området er fremmed for forfatterne, sa Berge til Dagsavisen

De andre nominerte til LOs litteraturpris 2020 var:

Lars Ole Seljested: «Snøen stryk ut alle spor» (roman)

Amalie Lerstang: «Vårs» (dikt)

Prisen er på 100.000 kroner.

Målet for prisen er å synliggjøre ny arbeiderlitteratur. Ifølge statuttene skal prisen gå til bøker som gir «økt forståelse og innsikt i levd liv, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet».

Juryen er ledet av Julie Lødrup, førstesekretær i LO. Med i juryen er Eystein Hanssen (Forfatterforbundet), Monica Boracco (Dramatikerforbundet) og Mette Henriksen Aas (Fagforbundet).

Prisen ble delt ut for første gang i år. Utdelingen skulle opprinnelig funnet sted under litteraturfestivalen i Odda 1. mai, men festivalen ble avlyst på grunn av koronaepidemien.

