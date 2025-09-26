Guttas hemmelige liv
Når Lars Elling tegner og forteller blir det både fornøyelig og brutalt.
Lars Elling er kunstner og forfatter, og ute med sin andre roman, «Nei, dette husker vi».
Foto: Berit Roald/NTB
Litteratur
Billedkunstneren og forfatteren Lars Elling viser i sin
nyeste roman «Nei, dette husker vi» at boksuksessen fra 2022, «Fyrstene av
Finntjern» ikke bare var et lykkekast. Den var inngangen til et univers som han
denne høsten har utvidet både bakover og framover.
Det handler om en
guttegjeng, fem kamerater, bundet sammen av geografi, ikke interesser. Slik
barndommen og ungdommen er, prisgitt den nærmeste sirkelen, naboer og
klassekamerater.