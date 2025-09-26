Guttas hemmelige liv

Når Lars Elling tegner og forteller blir det både fornøyelig og brutalt.

Lars Elling er kunstner og forfatter, og ute med sin andre roman, «Nei, dette husker vi».
Billedkunstneren og forfatteren Lars Elling viser i sin nyeste roman «Nei, dette husker vi» at boksuksessen fra 2022, «Fyrstene av Finntjern» ikke bare var et lykkekast. Den var inngangen til et univers som han denne høsten har utvidet både bakover og framover.

Det handler om en guttegjeng, fem kamerater, bundet sammen av geografi, ikke interesser. Slik barndommen og ungdommen er, prisgitt den nærmeste sirkelen, naboer og klassekamerater.

