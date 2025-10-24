Guillermo del Toro: – Vi er blitt immune mot tragedier og massakrer

LONDON (Dagsavisen): Den er tolket på film og TV et hundretall ganger. Den har inspirert alt fra «The Simpsons» til pornobransjen. Men stjerneregissør Guillermo del Toro får aldri nok av Mary Shelleys «Frankenstein», selve ur-skrekkromanen fra 1818. Versjonen hans inntar kinomørket 24. oktober, før Netflix-strømming venter 7. november.

– Den er evig fornybar, erklærer del Toro (61) da Dagsavisen møter ham i London.

– Når du synger en sang med stemmen din, så lager du noe nytt. Du kan synge noe relevant, noe ekte, og du kan endre ting ved å forandre en eneste tone. Tenk hvor annerledes den Beatles-låta ble hos Joe Cocker, fortsetter han med referanse til «With a Little Help from My Friends», udødeliggjort av sistnevnte under Woodstock-festivalen 1969.