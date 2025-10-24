Guillermo del Toro: – Vi er blitt immune mot tragedier og massakrer
«Frankenstein» er like aktuell som da Mary Shelley skrev den, ifølge Oscar-vinner Guillermo del Toro. Han kjører skandinavisk vri på filmatiseringen sin.
Fra Guillermo del Toros sci-fi-eventyr «Frankenstein», med Oscar Isaac i hovedrollen.
Foto: Netflix
Film
LONDON (Dagsavisen): Den er tolket på film og TV et
hundretall ganger. Den har inspirert alt fra «The Simpsons» til pornobransjen.
Men stjerneregissør Guillermo del Toro får aldri nok av Mary Shelleys
«Frankenstein», selve ur-skrekkromanen fra 1818. Versjonen hans inntar
kinomørket 24. oktober, før Netflix-strømming venter 7. november.
– Den er evig fornybar, erklærer del Toro (61) da
Dagsavisen møter ham i London.
– Når du synger en sang med stemmen din, så lager du noe
nytt. Du kan synge noe relevant, noe ekte, og du kan endre ting ved å forandre
en eneste tone. Tenk hvor annerledes den Beatles-låta ble hos Joe Cocker,
fortsetter han med referanse til «With a Little Help from My Friends»,
udødeliggjort av sistnevnte under Woodstock-festivalen 1969.