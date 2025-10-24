Guillermo del Toro: – Vi er blitt immune mot tragedier og massakrer

«Frankenstein» er like aktuell som da Mary Shelley skrev den, ifølge Oscar-vinner Guillermo del Toro. Han kjører skandinavisk vri på filmatiseringen sin.

Fra Guillermo del Toros sci-fi-eventyr «Frankenstein», med Oscar Isaac i hovedrollen.

Film

Emil L. Mohr Emil L. Mohr
Publisert
Lesetid: 3 min

LONDON (Dagsavisen): Den er tolket på film og TV et hundretall ganger. Den har inspirert alt fra «The Simpsons» til pornobransjen. Men stjerneregissør Guillermo del Toro får aldri nok av Mary Shelleys «Frankenstein», selve ur-skrekkromanen fra 1818. Versjonen hans inntar kinomørket 24. oktober, før Netflix-strømming venter 7. november.

– Den er evig fornybar, erklærer del Toro (61) da Dagsavisen møter ham i London.

– Når du synger en sang med stemmen din, så lager du noe nytt. Du kan synge noe relevant, noe ekte, og du kan endre ting ved å forandre en eneste tone. Tenk hvor annerledes den Beatles-låta ble hos Joe Cocker, fortsetter han med referanse til «With a Little Help from My Friends», udødeliggjort av sistnevnte under Woodstock-festivalen 1969.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

guillermo del toro frankenstein film og serier mary shelley lars mikkelsen oscar isaac kultur
Powered by Labrador CMS