– Det spesielle med denne serien, er at 22. juli er et felles traume. Alle skuespillerne, alle statistene, har sine egne historier knyttet til 22. juli. Det er et felles traume. De ble emosjonelt berørt. Vi rekonstruerte en minnestund fra dagene etter 22. juli, med ett minutts stillhet. Etter det var det veldig mange som gråt på ekte, fordi de gjenopplevde situasjonen. Følelsene er fortsatt like levende. Denne hendelsen vil vare i hundrevis av år, sa regissør Pål Sletaune.

For et fullsatt Sentrum Scene i Oslo fortalte serieskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune om NRKs kommende dramaserie «22. juli», som får premiere 1. nyttårsdag 2020.

Arrangementet Seriedagene Oslo i går var første gang serien ble presentert for et norsk publikum.

NRK viste klipp fra dramaserien for aller første gang i januar, på tv-bransjeseminar under filmfestivalen i Gøteborg.

Filmskaper-ekteparet Sara Johnsen og Pål Sletaune har laget serien sammen, og har hovedansvar for henholdsvis manus og regi. De har jobbet med serien siden 2015, fortalte de.

Alexandra Gjerpen spiller VG-journalist i NRKs dramaserie om 22. juli. Foto: NRK

En av hovedrollene spilles av Alexandra Gjerpen, kjent fra suksesserien «Unge lovende», som spiller Aftenposten-journalist i serien.

Serien tar for seg konsekvensene av 22. juli-terroren for menneskene rundt - hjelpeapparat, berørte yrkesprofesjonelle, politi, traumeteamet på Ullevaal. Anders Behring Breivik har knapt noen plass i serien.

– Terroristen er den siste personen på jord jeg ville portrettere på film. Det er vanskelig å framstille en sterkt handlende person uten å skape en spenning, en identifikasjon hos seeren. Det ønsket vi ikke. Og kanskje er terroristen ikke den mest interessante personen i 22. juli-fortellingen. Vi synes det er mest interessant å se på samfunnet, menneskene, systemet rundt terroristen. Et terrorist vil skape mistillit og kaos, rive ned systemene våre. Vi prøver å belyse institusjonene som terroren vil rive ned, for å sørge for at dette ikke skjer igjen, sa Sara Johnsen

Serien er på seks ganger 60 minutter, og de to første episodene slippes på NRK TV 1. januar.

NRK skal presentere serien for internasjonale kjøpere på høstens tv-messe MIPCOM i Cannes, melder nyhetstjenesten til Nordisk Film & TV-fond.

Fra innspillingen av NRKs dramaserie om 22. juli i Grubbegata i Oslo, med serieskaper Pål Sletaune til v. Foto: Hilde Unosen

Serien ble innspilt mellom april og desember 2018. Det vakte oppsikt blant publikum da NRK avsperret deler av Oslo sentrum for å gjenskape timene før og etter terrorbomben mot regjeringskvartalet 22. juli 2011.

– Alle nordmenn vet hvor de var 22. juli. Alle vet hva de tenkte og følte. Å lage tv-serie handler om oss, om hele Norge. Det er så stor gjenklang, så mange som kjenner det vi forteller om. Det virker skjerpende, fortalte Sara Johnsen.

– Vi ble blant annet inspirert av HBO-serien «Treme», om New Orleans i etterkant av orkanen Katarina, hvor vi ser hvordan samfunnet reagerer på en katastrofe, sa Pål Sletaune.

– Vi ble også inspirert av den svenske historikeren Peter Englunds bok bok om 1. verdenskrig, «Krigens skjønnhet og sorg». Der samler han 213 småhistorier fra 1. verdenskrigs randsoner, og synliggjør 1. verdenskrig indirekte, sa Pål Sletaune.

Serien er basert på fakta og virkelige hendelser, med erfaringer som er skrevet sammen til fiktive hovedpersoner.

– Vi har gjort mye research, intervjuet mange folk - for eksempel fem leger, og samlet deres erfaringer til en fiksjonskarakter. Dette er en fiksjonsserie, men erfaringene er ekte, sa Pål Sletaune.

Serieskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune. Foto: NRK

– Det er vanskelig å finne ord for så store og vanskelige hendelser. De må vi behandle i kulturen, prøve å forstå dem, og gjøre alt for at de ikke skal skje igjen. Det er vår motivasjon for å lage serien. Jeg håper at vi skal bli berørt, engasjert og få en større forståelse av hva som skjedde 22. juli med denne serien, sa Sara Johnsen fra scenen på Seriedagene, der serieskaperne ble intervjuet av Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker.