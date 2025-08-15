Golfklubb satte fyr på Bislett

Golfklubb på Findings. Her er Frikk Villard, Ludvik Haug og Hallvard Sand Gimming i gang på hovedscenen på Findings. Foto: Jonas Bucher

Saken oppdateres gjennom kvelden!

Det er plass til flere på Bislett-gresset når kvartetten bestående av Frikk Villard, Oscar Berggaard, Hallvard Sand Gimming og Ludvik Haug går på scenen 16:00 fredag, men bandet sørger for god atmosfære med en gang.

Goflklubb er fulle av energi og får med seg de fremmøtte fra første låt, og hyppig bruk av pyroeffekter og flammer sørger ikke akkurat for mindre liv.