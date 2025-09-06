God til fisk og skalldyr

Vinene til Monte del Frà leverer når det gjelder pris og kvalitet, og Cà del Magro Custoza Superiore er en super vin til fisk og skalldyr. Foto: Tore Bruland

Monte del Frà holder til sørøst for Gardasjøen, og i dag er det tredje generasjon av Bonomo-familien, som driver vinhuset, etablert i 1958. De har vinmarker i DOC-ene Custoza, Bardolino, Valpolicella og Soave i Veneto, og felles for vinene er at de er svært gode kjøp med tanke på pris og kvalitet.

Hvitvinen Cà del Magro Custoza Superiore 2023 er på polets basisutvalg, og er laget av lokale blandingsdruer fra Custoza dyrket på morenejordsmonn som er rikt på kalk og småstein, noe som gir mineralske viner. En kjempegod vin til fisk, skalldyr, lyst kjøtt, ost og spekemat.