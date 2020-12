– Jeg skapte et monster. Jeg var så usikker på om den kom til å bli spilt i radioen. Så jeg laget den på en sånn måte at radiokanalene ikke hadde noen unnskyldninger. På to språk. Og nå er de nødt, hver jul, sier José Feliciano.

Den 75 år gamle puertoricanske artisten har all grunn til å glise i juleskjegget. Femti år har det gått siden han laget julesangen «Feliz Navidad». I år nådde den, for første gang på de femti årene, topp ti på den amerikanske Billboard-lista

Gamle sanger om igjen

Øverst på singellista ligger Taylor Swift med «Willow», som er første singel ut fra hennes nyeste album, overraskelsen «Evermore» fra 11. desember.

På resten av lista er det jul det går i.

Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You» fra 1994 ligger på andreplass. Den nådde sin første førsteplass på Billboard-lista noen sinne i 2019, og satte med sine 25 år dermed rekord for «lengste vei til toppen»

Videre nedover lista er det enda flere enda eldre klassikere. På tredjeplass ligger Brenda Lees «Rockin' Around the Christmas Tree» fra 1958, på fjerde Bobby Helms «Jingle Bell Rock» fra 1957, og på sjette Burt Ives' versjon av «A Holly Jolly Christmas», som er fra 1964.

Lett å synge

Nostalgi i lange baner, altså. Med unntak av Kelly Clarksons «Underneath the Tree» fra 2013 på 28. plass er der ingen julesanger fra 2000-tallet med på Billboard-listas topp tretti.

– Moderne popsanger er basert på produksjon, rytme og beats. Før handlet det mer om harmoni og melodi. Alle kan sette seg ned og synge sangen, og den er fortsatt god, sier popmusikkforsker Anders Reuter ved Københavns Universitet til den danske rikskringkasteren DR.

Kort tekst

Reuters snakker egentlig om «Feliz Navidad», men akkurat det med sangbarhet gjelder definitivt femti- og sekstitallshitene på lista også. De har alle enkle, repetitive refrenger, og bra tempo.

Men «Feliz Navidad» stiller i egen klasse hva enkelhet gjelder. Riktig nok er teksten på både spansk og engelsk – den kompenserer for det med å være på totalt to linjer:

«Feliz Navidad, Próspero año y felicidad,

I wanna wish you a very Christmas, from the bottom of my heart».

– Ekstremt enkel

Disse linjene gjentas. Igjen. Og igjen: Og igjenogigjen.

– Den er ekstremt enkel. Den gjør det mange virkelig gode popmelodier gjør, bare på en enda mer forenklet måte: Der er en figur som gjentas, en liten variasjon, og så en hale som runder den av, og det hele skjer på veldig kort tid. Det er en popsang som er kokt ned melodisk til det enkleste, mest velfungerende, sier popprofessor Reuters, igjen til DR.

– Fjollete

Og dét, tror popprofessoren, er akkurat det vi trenger akkurat nå:

– Det er jo en skikkelig fjollete sang – i hvert fall er det noe fjollete med å synge en så enkel sang på spansk for oss som ikke forstår språket. Og så er det en sang alle kjenner. Den ligger i vår kollektive underbevissthet, og når vi møtes om den, gir den oss en form for fellesskap. Det tror jeg vi er mange som er har bruk for nå, sier Reuters.

Og med det er det vel bare for Dagsavisen å ønske alle lesere a merry christmas - from the bottom of our hearts!

