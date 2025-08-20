Glitrer i rennesteinen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Den franske regidebutanten Agathe Riedinger hanket i fjor inn en Gullpalme-nominasjon for dette sosialrealistiske dramaet, som treffsikkert kartlegger hvor stor skade folk som Kim Kardashian har gjort på popkulturen vår. Riedinger har uttalt i intervjuer at hun er hektet på sosiale medier og reality-TV, men samtidig anser dem som brutale og farlige. Reaksjonære verdier forkledd som underholdning for massene; som sprer hyperseksualisert kvinneforakt, appellerer til våre verste instinkter, spiller på klasseforskjeller og oppfordrer oss til å le hånlig av vanskeligstilte folk som burde være bedre skjermet fra offentligheten.

Å bli en influenser eller deltager i reality-shows er samtidig den store ambisjonen for mange, ofte eneste sjanse til å komme seg ut av fattigdom og oppnå en slags status. En plattform og et springbrett som gir de usynlige en sjanse til å bli sett. Å bli utnyttet, fornedret og latterliggjort er muligens en liten pris å betale for å oppnå drømmen om et bedre liv. Kanskje det ligger en slags styrke i å benytte det man har for å få det man vil ha? Så «Wild Diamond» har et nobelt formål: å gi verdighet til en type person som så gjerne vil gjøre et levebrød av å miste den.