Glitrer i rennesteinen
«Wild Diamond» byr på en treffsikker kartlegging av vår tids influenser-kultur.
«Wild Diamond» er en film om unge jenters fåfengte håp om å gjøre karriere som influensere.
Den franske regidebutanten Agathe
Riedinger hanket i fjor inn en Gullpalme-nominasjon for dette
sosialrealistiske dramaet, som treffsikkert kartlegger hvor stor skade folk som
Kim Kardashian har gjort på popkulturen vår. Riedinger har uttalt i intervjuer
at hun er hektet på sosiale medier og reality-TV, men samtidig anser dem som
brutale og farlige. Reaksjonære verdier forkledd som underholdning for massene;
som sprer hyperseksualisert kvinneforakt, appellerer til våre verste
instinkter, spiller på klasseforskjeller og oppfordrer oss til å le hånlig av
vanskeligstilte folk som burde være bedre skjermet fra offentligheten.
Å bli en
influenser eller deltager i reality-shows er samtidig den store ambisjonen for
mange, ofte eneste sjanse til å komme seg ut av fattigdom og oppnå en slags
status. En plattform og et springbrett som gir de usynlige en sjanse til å bli
sett. Å bli utnyttet, fornedret og latterliggjort er muligens en liten pris å
betale for å oppnå drømmen om et bedre liv. Kanskje det ligger en slags styrke
i å benytte det man har for å få det man vil ha? Så «Wild Diamond» har et
nobelt formål: å gi verdighet til en type person som så gjerne vil gjøre et
levebrød av å miste den.