Kultur

– Vel blåst! Jeg må få gi deg en klem, smiler Kristine Ramm til sin streikeleder Frode Søreide, idet hun kommer inn døra på NRKs redaksjon på Youngstorget. Det er tidlig torsdag morgen, og første arbeidsdag etter åtte dagers med streik.

Kristine Ramm skulle startet dagen med å stå streikevakt på Youngstorget fra klokka halv ni. Men onsdag kveld kom beskjeden på tekstmelding til de 1.700 NRK-journalistene som har streiket siden sist tirsdag: Streiken er over, kravene ble innfridd.

– Jeg ble overrasket da jeg fikk meldingen. Vi ble vi overrasket alle sammen, tror jeg nok. Under streiken holdt de helt tett. Forhandlingsutvalget jobbet bak lukkede dører. Vi fikk beskjed om å ikke spørre om hvordan det gikk eller om det var kontakt mellom partene, for vi ville ikke få noe svar, sier Kristin Ramm.

I Folketeaterpassasjen ved Youngstorget har NRK redaksjonslokaler og studio for populære TV-programmer som «Helene sjekker inn», «Solgt», «Forbrukerinspektørene» og «Hva feiler det deg». Det er drøyt 60 medarbeidere fra dokumentar- og samfunnsredaksjonen som jobber her, i lokalene hvor NRK tidligere lagde frokost-tv. Under streiken har medarbeiderne stått utenfor på Youngstorget og holdt streikevakt.

– Vi var innstilt på at dette kunne blitt langvarig. Jeg hadde akkurat planlagt streikeaktiviteter for torsdag da jeg fikk meldingen i går kveld. Det var en lettelse. Det er ingenting annet vi heller ville enn å gå på jobb igjen, sier Frode Søreide, programleder for «Solgt» og streikeleder for dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK.

Dagsavisen på lederplass da streiken startet: Gjerrige NRK

40 år i NRK

Kristine Ramm er veteran i NRK, men nykommer i redaksjonsmiljøet på Youngstorget:

– Jeg har jobbet i NRK på Marienlyst i 40 år, jeg kom hit til Youngstorget to dager før streiken. Jeg hadde akkurat rukket å sette meg ned og koble opp pc-en, så var det ut i streik, forteller Kristin Ramm.

– Det er alvorlig å streike. Men denne gangen var det nødvendig. Streiken ble godt gjennomført, mener Ramm.

Fire av ti

En meningsmåling utført av nettavisen Medier24 viste at fire av ti støttet NRK-streiken, mens 27 prosent ikke støttet streiken. Streikeleder på Youngstorget Frode Søreide er fornøyd med støtten:

– Det er aldri enkelt å få sympati for en streik. Streik er et sterkt virkemiddel. Tilbakemeldingene vi fikk ute på streikevakt har vært stort sett positive, sier Søreide.

Det var kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og leder for NRKs journalistlag Richard Aune som innkalte til pressekonferanse på NRK Marienlyst onsdag kveld for å fortelle at partene var kommet til enighet.

– Vi har fått gjennomslag for alle våre tre hovedkrav. Vi har fått en forsikring om at vi skal sikres kompetanse også i framtida, vi har fått inn i avtaleteksten at tilkallingsvikarer skal likebehandles med fast ansatte når lønn skal fastsettes, og vi har fått et lønnstillegg på 18.100 kroner, sa NRKJ-leder Aune, ifølge NTB.

I lokalene til NRK Torsdag morgen var de drøyt 60 medarbeiderne samlet til allmøte i lokalene NRK disponerer i Folketeaterbygningen.

– Velkommen tilbake på jobb. Vi som har vært på jobb den siste uka har savnet dere veldig, og vi håper dere som har stått utenfor med røde streike-tskjorter har savnet oss. Det som teller nå, er å få alle mann og kvinner tilbake til pumpene, sa redaktør for NRK Dokumentar, Frank Gander, til de mange frammøtte i Youngstorget-redaksjonene.

Streikebryteri

Under streiken har det vært uenighet om bruken av allerede innspilte programmer, og det har vært anklager om streikebryteri, blant annet i sammenheng med NRKs 17. mai-sending.

Kristine Ramm, nettopp begynt i FBI, opplevde at dokumentarserien hun nettopp hadde jobbet ferdig, «Generasjoner», bli sendt under streiken. Siste episode av andre sesong gikk på lufta om kvelden 16. mai, streikens andre dag.

– Det var ikke noe moro. Det var surt å sitte der under en streik og se prosjektet mitt komme på lufta. NRK har rett til å gjøre det, men var det klokt? spør Ramm.

Les også: Streikevakt om Haddys 17.mai-opptreden: - Svært ugreit



NRK-programskaper Kristine Ramm ga en stor klem til sin streikeleder Frode Søreide, da hun kom tilbake på jobb torsdag morgen. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Ser framover

Redaktør Frank Gander ba de ansatte om å legge uenighetene bak seg, i sin velkommen tilbake-tale på allmøtet:

– Streik er et lovlig virkemiddel som vi skal ha all mulig respekt for. I en streikesituasjon vil det alltid lage seg forskjellige virkelighetsoppfatninger. Jeg tror ikke vi skal være så opptatt av å finne fasit her. Vi trenger ikke ha en felles historie på hva som har vært rimelig og urimelig under denne streiken. Nå tenker vi framover, og skal jobbe videre med å lage verdens beste journalistikk og verdens beste historiefortelling, sa Gander til allmøtet på Youngstorget-redaksjonen.

– Under en streik vil det alltid oppstå konflikter. Temperaturen er annerledes. Nå legger vi det bak oss og jobber videre, sier Frode Søreide, før han går for å gjenoppta arbeidet med høstens sesong av «Solgt».