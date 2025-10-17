Gir tro på framtida til norsk jazz

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Gitarist Martin Nodeland overbeviste da han i 2019 slapp albumet «Debut». Det var, som navnet sa, gitaristens første album som bandleder. Han var pur ung, spilte med teknisk briljans og stor selvtillit. Året etter fulgte han opp med et nytt album, nå kommer hans tredje, «Tributaries». Det har ikke vært stille på veien dit, Nodeland har dukket opp i ulike sammenhenger, med sentrale navn på den norske jazzscenen. Hans tredje gis, som de forrige, ut av plateselskapet Smeik, som har etablert seg som en fin leverandør av ung norsk kvalitetsjazz. Det er sånt som gir tro på den norske jazzframtida.

Bandet han har med seg er det samme som på debuten: Martin Sandvik Gjerde (piano), Alexander Hoholm (bass) og Raymond Lavik (trommer). De har også med seg saksofonist Erlend Vangen Kongtorp på to låter. Som på debuten har Nodeland også nå styrket laget med saksofonist Will Winson. Han har også samarbeidet med en annen norsk gitarist, Lage Lund, som for noen år siden flyttet hjem til Norge, etter et par tiår som aktiv på den amerikanske jazzscenen. Det er for øvrig en scene som preger Nodelands uttrykk. Dette er musikk med røtter i den amerikanske jazztradisjonen, han beveger seg i noe av det samme landskapet som den amerikanske gitarstorheten Kurt Rosenwinkel, som spilte i Oslo for et par uker siden.