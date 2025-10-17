Gir tro på framtida til norsk jazz
Martin Nodeland viser store kvaliteter som låtskriver og gitarist, på sitt tredje soloalbum.
Martin Nodeland overbeviser igjen med sitt tredje album.
Foto: Jørgen Kasbo
Musikkanmeldelse
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Gitarist Martin
Nodeland overbeviste da han i 2019 slapp albumet «Debut». Det var, som navnet
sa, gitaristens første album som bandleder. Han var pur ung, spilte med teknisk
briljans og stor selvtillit. Året etter fulgte han opp med et nytt album, nå
kommer hans tredje, «Tributaries». Det har ikke vært stille på veien dit,
Nodeland har dukket opp i ulike sammenhenger, med sentrale navn på den norske
jazzscenen. Hans tredje gis, som de forrige, ut av plateselskapet Smeik, som
har etablert seg som en fin leverandør av ung norsk kvalitetsjazz. Det er sånt
som gir tro på den norske jazzframtida.
Bandet han har
med seg er det samme som på debuten: Martin Sandvik Gjerde (piano), Alexander
Hoholm (bass) og Raymond Lavik (trommer). De har også med seg saksofonist
Erlend Vangen Kongtorp på to låter. Som på debuten har Nodeland også nå styrket
laget med saksofonist Will Winson. Han har også samarbeidet med en annen norsk
gitarist, Lage Lund, som for noen år siden flyttet hjem til Norge, etter et par
tiår som aktiv på den amerikanske jazzscenen. Det er for øvrig en scene som
preger Nodelands uttrykk. Dette er musikk med røtter i den amerikanske
jazztradisjonen, han beveger seg i noe av det samme landskapet som den
amerikanske gitarstorheten Kurt Rosenwinkel, som spilte i Oslo for et par uker
siden.