– Lukene er ekte dører i Oslo. Tallene er ekte husnummer, samme tall som dagens dato. Og bak dørene? En ekte overraskelse i form av en kulturopplevelse, sier Ditteke Waidelich til Dagsavisen.

I fjor hadde hun ideen om å lage en utradisjonell julekalender med kunstopplevelser i det offentlige rom. I år gjentar hun og et team kuratorer, teknikere og kunstnere i mange forskjellige sjangere suksessen, med en ny Ad_vent-kalender. Waiderlich er fremdeles produsent og kunstnerisk leder.

Åpne for kunsten

Første luke, eller egentlig dør, åpnes i dag, 1. desember. Den leder inn til Nationaltheatret, som har adressen Johanne Dybwads plass 1. Andre luke, som åpnes 2. desember, er inngangsdøren til Norges Bank, på Bankplassen 2.

– Helt siden i mars har vi jobbet med å finne fram spennende steder, der fine ting kan skje. Døra åpnes, og så kan publikum se en liten forestilling, en konsert, en performance, en bokopplesning. Enn eller annen live kunstopplevelse. Alt er gratis. Men nøyaktig hva som skjer hvor, og hvilke kunstnere man får se, er hemmelig inntil det skjer, forklarer Waidelich.

Ekely og p-hus

Alle lukene åpnes klokka 18.00. Nøyaktig adresse for hver dato ligger på Ad_vents hjemmesider, med forklaring både på norsk og engelsk. Den 14. desember avlegges for eksempel Edvard Munchs atelier Ekely i Jarlsborgveien 14 et besøk, den 15. er det døra til Vikaterrassen parkeringshus i Munkedamsveien 15 som åpnes.

– Tanken er å skape en alternativ julekalender som ikke går inn i den kristne tematikken, og som befinner seg bortenfor konsum og ideologier. Den skal være basert på opplevelser, og gi rom for refleksjon og undring, opplysning og følelser, sier Waidelich.

Dører til kunsten

Jula var opprinnelig en hedensk fest, legger hun til, en lysfest for å feire at sola snur.

– Alle er ikke like glade i den kristne feiringen. Men plattformen en adventskalender utgjør, med 24 dagers nedtelling, er tilgjengelig og morsom. Jeg har tysk bakgrunn, og på tysk sier vi ikke luker, men dører, i adventskalenderen. Derav ideen med de 24 dørene.

– Vi har også fått 12 bildekunstnere til å dekorere lukene med tall eller noe som kanskje bare minner om et tall. Litt geriljakunst i det offentlige rom, forklarer Ditteke Waidelich, som har bakgrunn som scenograf utdannet ved Kunstakademiet i Dresden og Akademi for scenekunst i Fredrikstad.

Ad_vent er støttet av Koro, og av Kulturetaten i Oslo kommune. Alle arrangementene foregår utendørs, og følger gjeldende smitteverns- og avstandsregler.