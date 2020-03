Gigantfestival i Storbritannia avlyst - toppnavnene er Oslo-aktuelle

Onsdag formiddag kom meldingen om at Glastonbury-festivalen i sør-England er avlyst på grunn av korona-epidemien. Glastonbury er en av Europas største musikkfestivaler og samler et publikum på inntil 200.000 .

På årets festival, som skulle finne sted mellom 24. og 28. juni, var Taylor Swift og Kendrick Lamar blant toppnavnene.

26. og 27. juni er det festivalen Oslo Sommertid på Voldsløkka, med Taylor Swift og Kendrick Lamar som hovednavn.

Avlysningen av Glastonbury-festivalen får foreløpig ingen konsekvenser for Oslo Sommertid. Arrangør Peer Osmundsvaag i selskapet All Things Live melder at forberedelsene til Oslo Sommertid går som planlagt per onsdag ettermiddag.

Eminem i Oslo

Oslo Sommertid fant sted for første gang i 2018 med rapperen Eminem, som samlet 55.000 til det som var Norgeshistoriens største betal-konsert.

Glastonbury-festivalen skulle i år feire sitt 50-årsjubileum. Inntil forrige uke krysset arrangørene fingrene for at årets festival ville finne sted. Mandag denne uken gikk den britiske regjeringen ut og oppfordret til å unngå massemønstringer.

Andre toppnavn på årets Glastonbury var Paul McCartney, Diana Ross og Lana Del Rey.

