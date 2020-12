Søndag slapp LucasArts en nesten syv minutter lang bakomfilm for markere 40-års jubileet til filmen «Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back». Filmen, som hadde premiere i 1980, het «Imperiet Slår Tilbake» da den gikk på norske kinoer.

I bakomfilmen får vi se hvordan den teknisk utfordrende oppfølgeren til «Star Wars» fra 1977 ble til. Tilhengere av filmserien vil umiddelbart kjenne igjen karakterer som Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia Organa (Carrie Fischer), Han Solo (Harrison Ford) og robotene R2D2 (Kenny Baker) og C-3PO (Anthony Daniels).

«Star Wars»-skaper George Lucas og hovedrolleinnehaver Mark Hamill er blant de mange bidragsyterne som kommenterer med skråblikk på klippene 40 år senere.

Filmen nevnes ofte som en av de beste filmene i «Star Wars»-serien. «Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back» har for øyeblikket en score på 94 prosent av 100 mulige på filmnettstedet Rotten Tomatoes.

Snøkaos på Finse

Deler av «Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back» ble spilt inn mellom Finse og Hardangerjøkulen i Norge. De norske vinterlandskapene utgjør utescene av det som i ettertid har blitt et av Star Wars filmenes mest ikoniske slag: Kampene mellom rebellene og det onde imperiet på snøplaneten Hoth.

– Det er vanskeligheter med alle filmer, men snøstormen var den verste stormen i historien, sier George Lucas om været filmcrewet måtte slite med i Norge:

– Vi måtte filme bare 6 meter på utsiden av hotellet, sier Lucas om forholdene som ifølge ham førte til at Harrison Ford ikke fikk tatt toget til Finse og at filmingen havnet flere uker bak skjema.

«Finse venter på Star Wars»

Innspilling av storfilmer i Norge var, den gang som nå, store nyheter. I en VG-artikkel fra 13. februar 1979 med tittel «Finse venter på Star Wars» kan vi lese at «Allerede nå er det full aktivitet foran invasjonen av 70 filmfolk som skal okkupere «Isplanet Finse» som en del av «Star Wars II»».

Ifølge artikkelen ventet man «Store mengder skuelystne...». og store deler av området skulle sperres av for å gi inntrykk av å være et øde landskap: «Her skal nemlig ikke et eneste skispor kunne forstyrre inntrykket av det totale ødeland», står det i artikkelen.

