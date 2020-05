Det kommer fram i rapporten «Tro det eller ei: Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo», som utvalgsleder Trond Bakkevig overleverte til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på Oslo rådhus torsdag.

Utvalget går også inn for at «gudstjenester og tilsvarende markeringer som i dag gjennomføres i skoletiden, skal avholdes etter skoletid», skriver Vårt Land, som oppsummerer rapporten.

Å gjøre gamle Deichman hovedbibliotek til «Tros- og livssynssamfunnenes hus» lar hovedstaden slå mange fluer i en smekk, mener utvalget:

– Det vil løse byens behov for store nok seremonirom, vil løse mange tros- og livssynssamfunns behov for lokaler, og ikke minst være et sted for formidling mangfolds- og dialogarbeid, heter det.

Utvalget anbefaler også at kommunen oppretter en kommunal stilling som «tros- og livssynskoordinator». Anbefalingen er at koordinatorstillingen skal være hos byrådslederen, altså Raymond Johansen.

