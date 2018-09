«Game of Thrones» tilbake på toppen under Emmy-utdelingen

Kultur

Emmy-prisene er TVs svar på filmindustriens Oscar-utdeling. Mandag kveld var det igjen klart for prisutdeling i Los Angeles, og ikke bare det. Publikum fikk også med seg et overraskende frieri på direkten.

Mens HBO-serien «Game of Thrones» kunne feire pris for beste drama etter å ha slått forhåndsfavoritten og fjorårets vinner «The Handmaid's Tale», var det komiserien «The Marvelous Mrs. Maisel» som stakk av med flest priser. Hele åtte Emmy-statuetter hentet Amazon-serien hjem, deriblant prisen for beste komiserie. Serien handler om en husmor på 1950-tallet som blir standup-komiker.

Manusforfatteren Amy Sherman-Palladino kunne smile bredt etter å ha mottatt to priser, for beste manus og regi i kategorien komiserier.

Frieri på direkten

Arrangørene av Emmy har hatt som mål å få et større publikum, og det klarte de, frivillig eller ufrivillig, da regissøren Glenn Weiss, som vant en Emmy, brukte takketalen til å fri til kjæresten Jan Svendsen, som satt i salen.

– Lurer du på hvorfor jeg ikke liker å kalle deg kjæresten min. Det er fordi jeg ønsker å kalle deg kona mi, sa Weiss.

Publikum reagerte med applaus og glade tilrop, og enkelte tok også til tårene. Klippet er blitt en stor hit på nettet.

«Game of Thrones» var nominert til i alt 22 Emmy-priser. Serien var ikke med under fjorårets prisutdeling, men i 2016 vant den prisen for beste dramaserie. Nå er HBO-serien tilbake på tronen, og i tillegg vant skuespilleren Peter Dinklage, som spiller Tyrion Lannister, prisen for beste mannlige birolle.

Totalt fem priser

«The Marvelous Mrs. Maisel» stakk også av med flere skuespillerpriser. Prisen for beste kvinnelige hovedrolle i komiserie gikk til Rachel Brosnahan, mens Alex Borstein ble berømmet for beste kvinnelige birolle i komiserie.

Tony Shalhoub, som også spiller i serien, var nominert til beste mannlige birolle i komiserie, men der ble han slått av Henry Winkler fra «Barry». Bill Hader, som spiller hovedrollen i komiserien, vant dessuten prisen for beste mannlige hovedrolle.

I kategorien dramaserier vant Matthew Rhys prisen for beste mannlige hovedrolle for sin rolle i «The Americans», mens beste kvinnelige dramaskuespiller ble Claire Foy i «The Crown». (NTB)