Premiere på sesong åtte i dag

Det har tatt to år og PR-jippoer som har fått folk til å blø for tronen på ordentlig – da HBO og Røde Kors oppfordret fansen til å bli blodgivere. TV-serier pleier ikke å få folk til å gi blod. Det sier litt om seriens popularitet og posisjon som popkulturelt fenomen i vår tid. Det kom overraskende på TV-bransjen da den globale suksessen var et faktum. Dette var jo en fantasyserie, en langdryg en til og med, og som bød på et svært persongalleri til TV-drama å være, som bød på okkult magi, sadisme knapt skildret i TV-drama tidligere, samt, ehem, drager.

«Game of Thrones» er TV-bransjens svar på «Star Wars», et felles referansepunkt for så mange, og nå er den her, den mye omtalte begynnelsen på slutten som så mange har ventet på. TV-seerne elsker «Game of Thrones», og nå venter den – forventede – episke og grusomme finalen som skal by på møtet mellom de snille og de slemme blant sju adelsfamilier i menneskeriket Westeros, og den fryktede, mektige hæren av døde. Alle har ventet i to år. I morges var den her, premieren på den første av sju episoder i sesong åtte. Det gikk ikke bra. Det var så man kunne høre bulderet fra snøkledde fjell i morges. Det kom ikke fra de dødes hær. Det var lyden av horden «Game of Thrones»-fans på påskeferie som logget på for å se den etterlengtede premieren, og som ble møtt av meldingen «En feil har skjedd. Vennligst prøv igjen».

Du skulle være tidlig oppe for å få sett episoden før HBO knakk. Så hvordan er gjensynet med familiene Stark, Lannister, Greyjoy, The Hound, dronning Daenerys med dragene – og de andre? Det var vel som forventet. Serieskaperne passer seg vel for å by på for mye på en gang, her skal dramatikken bygges opp og fordeles ut over sju episoder – hvor noen av avsnittene har spillefilms lengde. I Westeros har det ikke gått mange ukene siden vi forlot dem her sommeren 2017. Alle er fullstendig klar over at de døde er i anmarsj. Det var det siste vi ble fortalt i sesongfinalen sist. Det var også da alles seerfavoritt Jon Snow og dragemor Daenerys ble kjærester. Hvordan det skal gå med dem oppe i den spente krigssituasjonen, det er jo ikke godt å si. De står hverandre nær. Familien til Jon Snow – de er like mange som i sesong sju – er ikke bare fornøyde med dette forholdet, og det er som Jon Snow sier til sin utkårede – de som bor i nord stoler ikke på folk utenfra. Og det gjelder kanskje spesielt de som har drager med seg på slottsbesøk. Alle er redde nå. Det forhindrer ingen fra å levere snertne replikker i enhver dialog, og elegant plasserte «fuck off» når det gjelder.

Stemningen i premieren er stille, illevarslende og truende. Alle er opptatt av å forberede seg på den kommende invasjonen. Nesten alle. Man skulle tro at alle levende vesener i Westeros så det fornuftige i å stå sammen i møtet med den ventende faren, for å være sterkest mulig i møtet med den åpenbare dødstrusselen. Men mennesker er og blir mennesker, også i fantasyriket, så det er fortsatt noen som mener at dette er det beste tidspunktet til å drive maktkamp om tronen, dyrke intrigene, som tenker mest på sine egne interesser, som planlegger svik og snikmord.

Uten å avsløre noe mer, må den rette karakteristikken av denne episoden være at den er det man kan forvente av en sesongstart, dette er en oppfrisking og en innledning, og oppkjøring til dramaet som venter. For det er jo det framsnakk og PR i forkant har handlet om – her er det noen, kanskje ganske mange, som ikke kommer fra det med livet i behold. Spenningen vil handle om hvem som står igjen til sist, enten med eller uten den forbaska jerntronens makt i sine hender.