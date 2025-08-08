Fy søren, så vakkert

Pumpegris på Øyafestivalen er en konsert man bare vil ha mer av.

Pumpegris på Øyafestivalen 2025.

«Jeg har lyst til å se dem live igjen med én gang, jeg!» En publikummers dom etter Pumpegris sin tidlige, solfylte Øya-konsert fredag er ganske på kornet.

Pumpegris spiller en blanding med folkemusikk i bunn, ispedd punk, afrikansk musikk, visepop og shoegaze. Det er samtidig moderne og tradisjonelt, og har vært et viktig ungt band i en ny generasjons omfavnelse av norsk tradisjonsmusikk.

