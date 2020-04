– De alternative mediene har vokst fram de siste årene og er blitt en viktig del av det norske mediebildet og mediemangfoldet. Dessverre opplever de ofte å bli behandlet som B-medier i forbindelse med pressekonferanser og i andre sammenhenger hvor det presenteres informasjon av offentlig interesse. Det vil vi ha en slutt på, sier Gulati.

Han viser til at Frp og de tre regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF nå er enige om et prinsipp om at staten og offentlige organer må likebehandle redaktørstyrte journalistiske mediers adgang til arenaer som er av offentlig interesse.

Kravet fremmes i forbindelse med Stortingets behandling av den nye medieansvarsloven.

Resett

Frps synspunkt er at dette prinsippet om likebehandling også må gjelde alternative medier som Resett.

En slik presisering ville regjeringspartiene derimot ikke være med på i Stortinget.

Resetts redaktør Helge Lurås har to ganger søkt om medlemskap i Norsk Redaktørforening, men fått avslag. Styret i Norsk Redaktørforening har begrunnet avslaget med at Lurås ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.

Den nye medieansvarsloven er ment å gi redaktøren et utvidet rettslig ansvar for innholdet som publiseres i mediene. (NTB)

