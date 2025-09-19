Frihetens høye pris

Ingeborg Arvola avslutter sitt mektige epos fra Ishavet i tragediens tegn. Trilogiens avsluttende roman, «Ulvespor» om Brita Caisa og Mikkos flukt ut i den finske ødemarka er blitt en fortelling om store livsvalg. Som ugifte med to små barn lever de utenfor loven. Bonden Mikko har aldri fått skilsmisse, men den lidenskapelige kjærligheten til den skjønne Brita Caisa Seipajærvi overtrumfer alt.

Den første romanen «Kniven i ilden» var en kraftfull fortelling om dampende elskov. Den skaffet forfatteren Brageprisen, og ble innstilt til Nordisk råds litteraturpris. Oppfølgeren «Vestersand» fulgte i samme spor, men var likevel mattere i anslaget med sitt fokus på bygging av tømmerhus og familieliv, noe som var vanskelig å realisere i et 1800-talls samfunn der religion og lov ikke så med blide øyne på papirløst samliv.

Brita Caisa og Mikko krysser grensa og velger seg ødemarka for å slippe unna øvrigheten. Det er sommer i romanens åpning. Det er lyse netter, rev i revesaksa, fisk i innsjøen og multer på myrene. Gammen de bor i er lun og varm, også vinterstid. Brita Caisa fryder seg over det frie livet, uten gårder og åkrer og mennesker å komme overens med, eller i strid med. Overmodig av glede og livsmot kan hun bekjenne: «Hvis en haukugle kommer min vei, skal jeg rive tak i den nærmeste vingen, og se den kjempe for livet mellom fingrene mine, for dette åpne livet her, det er mitt».