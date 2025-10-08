Fremtiden er syntetisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Etter at sandefjordingen Joachim Rønning skapte publikumssuksessene «Kon-Tiki» og «Max Manus» sammen med Espen Sandberg, har han utelukkende regissert storfilmer for Disney-konsernet. «Tron: Ares» er hans tredje blockbuster for Disney etter «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» og «Maleficent: Mistress of Evil», og trolig det største risikoprosjektet av dem alle.

Den første «Tron»-filmen var et banebrytende lidenskapsprosjekt skapt av pioneren Steven Lisberger tilbake i 1982, som virkelig prøvde å vise oss ting vi aldri hadde sett maken til. En av de første spillefilmene til å ta i bruk dataeffekter, og som utforsket en fremtid på nett før begreper som «cyberspace» og «virtual reality» var allment kjent. Den forsinkede oppfølgeren «Tron: Legacy» (2010) var mest et studiodrevet salgsprodukt sluppet i 3D, og med et spektakulært mislykket forsøk på å digitalt foryngre Jeff Bridges.