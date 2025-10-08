Fremtiden er syntetisk
Joachim Rønnings neonbelyste «Tron: Ares» får sterk ståkarakter som IMAX-opplevelse. Som historiefortelling er det derimot ren stryk.
Jared Leto spiller hovedrollen i Disney-blockbusteren «Tron: Ares», som er regissert av norske Joachim Rønning.
Foto: Disney
Filmanmeldelse
Etter at sandefjordingen Joachim Rønning skapte
publikumssuksessene «Kon-Tiki» og «Max Manus» sammen med Espen Sandberg, har han utelukkende regissert
storfilmer for Disney-konsernet. «Tron: Ares» er hans tredje
blockbuster for Disney etter «Pirates of the Caribbean: Dead Men
Tell No Tales» og «Maleficent: Mistress of Evil», og trolig det største
risikoprosjektet av dem alle.
Den første «Tron»-filmen var et banebrytende
lidenskapsprosjekt skapt av pioneren Steven Lisberger tilbake i 1982, som
virkelig prøvde å vise oss ting vi aldri hadde sett maken til. En av de første
spillefilmene til å ta i bruk dataeffekter, og som utforsket en fremtid på nett
før begreper som «cyberspace» og «virtual reality» var allment kjent. Den
forsinkede oppfølgeren «Tron: Legacy» (2010) var mest et studiodrevet
salgsprodukt sluppet i 3D, og med et spektakulært mislykket forsøk på å digitalt foryngre Jeff Bridges.