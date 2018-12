«Bystyret ber byrådet stoppe all kommunal støtte til Black Box teater som følge av oppsetningen av et stykke med politiske angrep på navngitte personer med fremvisning av bilder av personenes private hjem, som således kan virke som en oppfordring til hærverk og brudd på lovgiving om privatlivets fred».

Dette er ordlyden i forslaget som Fremskrittspartiets bystyregruppe la fram under den endelige behandlingen av Oslo-budsjettet for 2019 onsdag kveld. Forslaget kom på bordet under bystyremøtet, men sto ikke på sakslista før møtet.

Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) reagerte umiddelbart da hun fikk presentert forslaget.

– Dette er forsøk på politisk sensur av kulturuttrykk. Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle få se fra noe seriøst parti i Norge. Slike forslag tilhører totalitære regimer, sier kulturbyråden.

Filmet utenfor

Oppsetningen «Ways of Seeing» ble spilt på Black Box Teater i Oslo mellom 21. og 30. november. Stykket omtaler navngitte politikere og har filmede innslag av hus og hager til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde. Forestillingen «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», heter det i presentasjonen. Stykket skapte umiddelbart mye debatt, og ble beskyldt for å krenke privatlivets fred. «De er inntrengere» skrev Tor Mikkel Waras samboer i VG 1. desember.

6. desember ble huset og bilen til Tor Mikkel Wara tagget med påskriften «RASISIT» og et hakekors, og det hang hyssing ut av bensintanken. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker nå hærverket.

– Oppfordrer til kriminell virksomhet

Stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde (Frp) har knyttet hærverket opp mot teaterforestillingen. Det gjør også Fremskrittspartiets Peter N. Myhre, som sitter i finanskomiteen i Oslo, og fremmet forslaget om stans i støtten til Black Box.

Black Box får drøye 12 millioner i kommunal driftsstøtte for 2019, og er en av de store støttemottakerne på kulturbudsjettet i Oslo.

– Vi la fram dette forslaget fordi det ikke er noen grunn til å bruke folks skattepenger på et teater som driver kurs i trakassering av statsråder. Det Black Box har gjort, har ført til en handling som politiet ser alvorlig på, sier Peter N. Myhre.



Til Rina Mariann Hansens påstand om sensur, svarer Myhre:

– Dette er helt useriøst av kulturbyråden, i en sak som er svært alvorlig. Det er gjennomført et angrep på boligen til en norsk statsråd, og det er inspirert av Black Box Teaters aktivitet. Å inndra kommunal støtte er en naturlig reaksjon når noen oppfordrer til kriminell virksomhet fra en teaterscene, sier Myhre.

Terror

Politiet etterforsker hærverket mot justisministeren, og har ikke konkludert med om det har sammenheng med teaterforestillingen.

– Det Black Box Teater gjør, er å anbefale den samme aktiviteten som den som faktisk rammet justisministeren. Da betyr det ikke så mye om det er en sammenheng der eller ikke, sier Myhre.

– Dette er ikke sensur. Sensur er å forby ytringer. Det er ikke vi i nærheten av å foreslå. Vi vil ikke nekte Black Box å drive sin virksomhet, men vi vil ikke bruke kommunale penger på det. Og siden slike bevilgninger avgjøres i byrådet, må det være lov å stemme imot, sier Myhre.

Forslaget fikk bare Fremskrittspartiets stemmer i bystyret.

– Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere, sier Myhre.

– Hva ville vært konsekvensen for Black Box om Fremskrittspartiets forslag ble vedtatt?

– Det har jeg ingen formening om, og det interesserer meg heller ikke. Men når de oppfordrer til kriminell virksomhet, får de ikke meg til å bevilge penger til dem, sier Myhre.

Regimer

– Dette er ikke til å tro, kommenterer Rina Mariann Hansen.

– Jeg har aldri sett noe slikt verken i Oslopolitikken eller nasjonalt. Fremskrittspartiet er aldri ellers opptatt av kulturlivet i Oslo, men at de nå fremmer kuttforslag med sensurbegrunnelse tilhører regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Fordømmer vold

– Hva angår påståtte ulovligheter viser vi til kommentarene fra advokat Jon Wessel Aas, spesialist på ytringsfrihet og privatliv, som har sett stykket og fastslår at det er innenfor ytringsfrihetens grenser og ikke bryter noen lover. Det er ikke fastslått noen forbindelse mellom «Ways of seeing» og voldshandlinger mot politikere. Vi fordømmer alle former for vold, kommenterer teatersjef Anne Cecile Sibue Birkeland ved Black Box.

– Black Box er et progammeringsteater som presenterer norske og internasjonale friteatere og kunstnere, med 50 til 60 produksjoner årlig. En av dem er «Ways of Seeing» av Pia Maria Roll. Kunstnerne har full frihet når de lager sine oppsetninger, understreker teatersjefen.