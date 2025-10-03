Fra Tungtvann til visesang

Jørgen Nordeng, nå også som visesanger etter 25 år i toppen av norsk hip hop. Foto: Mode Steinkjer

– Den største utfordringen var å lære seg å synge. Det har jeg brukt tre år på. Det aller vanskeligste var å lære seg å synge lavt. Jeg har jo tidenes utestemme, sier Jørgen Nordeng, som i neste uke gir ut albumet «Kjærlighetsspråk». Med 12 godt dempede viser, et stykke fra uttrykket til rapperen vi lærte oss å kjenne som Jørg-1 i Tungtvann, og senere som soloartisten Joddski. Og likevel: De som har fulgt godt med på utviklingen kan ha hørt dette komme.

Tungtvanns 25 år ble markert i stor stil med en risikofylt konsert i Den Norske Opera i fjor, med Kringkastingsorkesteret i ryggen, og en rekke gjesteartister som også gjorde dette til en feiring av norskspråklig hip hop. «Reinspikka hiphop» kaltes forestillingen, men det er vanskelig å komme lenger fra utgangpunktet fra deres første og største suksess: «Ubudne gjesta/pressa oss inn på festa». En større klassereise kan knapt nok tenkes i norsk musikk?