Fra Tungtvann til visesang
Klassereiser blir knapt nok større enn fra «reinspikka hiphop» til nordnorsk visesang. Det er denne veien Jørg-1 fra Tungtvann har gått, via en mangeårig solokarriere som Joddski til han nå er Jørgen Nordeng med sitt nye album.
Jørgen Nordeng, nå også som visesanger etter 25 år i toppen av norsk hip hop.
Foto: Mode Steinkjer
Lydhørt
– Den største utfordringen var å lære seg å synge.
Det har jeg brukt tre år på. Det aller vanskeligste var å lære seg å synge
lavt. Jeg har jo tidenes utestemme, sier Jørgen Nordeng, som i neste uke gir ut
albumet «Kjærlighetsspråk». Med 12 godt dempede viser, et stykke fra uttrykket
til rapperen vi lærte oss å kjenne som Jørg-1 i Tungtvann, og senere som soloartisten Joddski. Og likevel: De som har fulgt godt med på utviklingen kan
ha hørt dette komme.
Tungtvanns 25 år ble markert i stor stil med en risikofylt konsert
i Den Norske Opera i fjor, med Kringkastingsorkesteret i ryggen, og en rekke
gjesteartister som også gjorde dette til en feiring av norskspråklig hip hop. «Reinspikka hiphop» kaltes forestillingen, men det er vanskelig å komme lenger fra
utgangpunktet fra deres første og største suksess: «Ubudne gjesta/pressa oss
inn på festa». En større klassereise kan
knapt nok tenkes i norsk musikk?