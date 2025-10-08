Fra topp til bånn med Stian Blipp

Plakaten til Stian Blipps forestilling «Rock Bottom» viser ham på forsida av et kulørt magasin av samme navn - en parodi på amerikanske Rolling Stone, der det i celebre kretser har vært svært stor stas å komme på forsida – ikke minst for dem som til enhver tid er de største rockestjernene. Det er disse stjerne Blipp hyller denne kvelden. Bare rocken kan redde verden, er påstanden. Jeg veit ikke helt, men verden kan i alle fall ikke bli stort verre enn den er i dag.

Stian Blipp ble kjent som programleder i «Idol» og «Senkveld», men hadde talenter som kunne gjøre ham til artist på egen hånd. I sitt forrige store show, «Cirque du Blipp», avslørte han at han egentlig bare er god på tre ting: Vitsing, dansing og beatboxing. De to første lar seg godt innlemme nå. Beatboxing er å lage hip hop kun med kroppslyder, det lengste man kommer fra rock & roll, egentlig. Nå må han synge i stedet.

Rammen for forestillingen er altså rocken. En musikkform som hadde sin storhetstid i forrige århundre, men nå er marginalisert på linje med jazz og folkemusikk. Det vil i alle fall noen ha oss til tro, til tross for at Tons of Rock selger 140.000 billetter hver sommer. Estetikken er godt ivaretatt på scenen, to tårn med Marshall-høyttalere, ikke helt på høyde med AC/DC sine, men likevel nok til å lage den høyeste lyden jeg har hørt på Latter i årenes løp. Lyden overdøver teksten i åpningsnummeret, men der noe med ørene som blør.